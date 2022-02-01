Üye Girişi
Tarihi yapılarıyla ünlü Sivas'ta kar güzelliği gecenin karanlığını aydınlattı - Son Dakika

Tarihi yapılarıyla ünlü Sivas'ta kar güzelliği gecenin karanlığını aydınlattı

01.02.2022 02:59
Tarihi yapılarıyla ünlü Sivas'ta kar güzelliği gecenin karanlığını aydınlattı

Karın devam ettiği Sivas'ta tarihi yapılar karla kaplandı.

Karın devam ettiği Sivas'ta tarihi yapılar karla kaplandı.

Kentte gündüz saatlerinde başlayan ve gece de aralıklarla süren kar nedeniyle merkezde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Karın yağmasıyla, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma tarihi yapıların bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda karın görüntüsü gece saatlerinde ayrı bir güzelliğe büründü.

Şifaiye, Buruciye ve Çifte Minareli Medrese'nin yanı sıra tarihi Kale Camisi ve Kongre Müzesi, karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Öte yandan merkezde belediye, karın daha yoğun olduğu kırsalda ise Karayolları ile İl Özel İdaresi ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Meydanı, Selçuklu, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi yapılarıyla ünlü Sivas'ta kar güzelliği gecenin karanlığını aydınlattı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:04 Muğla'da feci olay! Eski eşi ve ailesini çocuklarının gözleri önünde bıçakladı
00:54 Sağlık Bakanı Koca'nın babaannesi yaşamını yitirdi
00:47 Doğal gazda mesken ve sanayi tarifesi aynı kaldı, santrallere yüzde 14 zam yapıldı
00:46 Ünlü kahinden insan ömrü hakkında ilginç sözler! 2040'ı gördüğünü iddia etti
00:12 Son Dakika: Fenerbahçe'de şaşırtan veda! Alman yıldız Danimarka ekibine kiralandı
00:08 Evinin penceresine konan kelebekteki bu detay büyük şaşkınlık yarattı!
00:06 Elektrik tarifesindeki yeni düzenleme vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? İşte oranlar
23:47 Korkutan kaza! Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
23:46 Ay-Yıldızlı ekip dört gözle haber bekliyor! Türk asıllı Alman futbolcu Deniz Undav resmen Premier Lig'de
23:44 Nihat Doğan, Ece Erken'e seslendi! Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında gündem olacak sözler: Ganimeti paylaşamadılar mesele bu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 03:05:33. #1.13#
SON DAKİKA: Tarihi yapılarıyla ünlü Sivas'ta kar güzelliği gecenin karanlığını aydınlattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement