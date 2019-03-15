Son Dakika Haberleri: Tarihi Yarımada Atlı Birliklere Emanet

Tarihi Yarımada Atlı Birliklere Emanet

10 dakika önce

Dünya harp tarihinde önemli yer tutan "Çanakkale geçilmez" destanının yazıldığı Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadası, jandarma bünyesindeki "Atlı Birlikler" tarafından da korunuyor.

Tarihi Yarımada Atlı Birliklere Emanet, System.String[]
SERGEN SEZGİN - Dünya harp tarihinde önemli yer tutan "Çanakkale geçilmez" destanının yazıldığı Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadası, jandarma bünyesindeki "Atlı Birlikler" tarafından da korunuyor.

Her yıl uluslararası boyutta törenlere ev sahipliği yapan, yazın ve kışın yüz binlerce turistin uğrak noktaları arasında yer alan Tarihi Yarımada'da, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığının Atlı Jandarma Timleri, emniyet ve asayişi sağlamak için görev alıyor.

Kabatepe mevkisinde geçen yılın ağustosta kurulan at tavlalarıyla beraber sürekli görev almaya başlayan timler, Şehitler Abidesi ve 57. Piyade Alayı Şehitliği gibi simge noktaların yanı sıra neredeyse tüm adada devriye geziyor.

Oruç Reis, Şanlı, Özgür ve Ötüken ismindeki 4 at, ihtişamlı görünümleri ve heybetli yapılarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Atlı Jandarma Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Murat Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki yıllarda genellikle geçici olarak bu bölgelerde görev aldıklarını söyledi.

Kabatepe mevkisinde kurulan tavlalarla beraber daimi görev yapmaya başladıklarını belirten Tiryaki, araçların giremediği yerlerin yanı sıra zorlu arazi koşullarında kendilerinin ön plana çıktığını anlattı.

Tiryaki, yaz aylarında Eceabat ve Kabatepe mevkilerindeki sahillerde de görev aldıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Bünyemizde 4 asayiş atımız bulunuyor. Atlarımız insanlara ani tepki göstermez ya da hayatın akışı içinde risk oluşturabilecek hareketler yapmazlar. Atlar doğaları gereği çok çabuk paniğe kapılırlar. Bizim atlarımız Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında da daha önce eğitim aldılar. Vatandaşlar bizleri gördüğünde çok olumlu tepkiler veriyorlar. Bu faaliyetlerimizin sürekli devam etmesini istiyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:10 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Samsun'da 2 Bin 300 Yıllık Kaya Mezarları Yoğun İlgi Görüyor Son Dakika! MİT TIR'larının Durdurulması Olayının İhbarcısı Mustafa İlhan Ordu'da Yakalandı

Fırsatçılar İş Başında! Domates Fiyatlarına Zam Yaptılar Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 11:20:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarihi Yarımada Atlı Birliklere Emanet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]