Tarihi yarımada beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika

Tarihi yarımada beyaz gelinliğini giydi

14.02.2021 10:18

Tarihi yarımada beyaz gelinliğini giydi İstanbul'da dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı Sultanahmet Camii, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nın üzerini beyaz örtü ile kaplandı.

Tarihi yarımada beyaz gelinliğini giydi

İSTANBUL - İstanbul'da dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı Sultanahmet Camii, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nın üzerini beyaz örtü ile kaplandı. Beyaz gelinliğini giyen tarihi yarımada havadan görüntülendi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentin birçok alanını beyaza bürüdü. Etkisini hala sürdüren kar yağışı, Sultanahmet Camii, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nın üzerini beyaz örtü ile kaplandı. Beyaz gelinliğini giyen tarihi yarım ada havadan görüntülendi. Beyaz örtü ile kaplanan tarihi yarımada kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar etkisini arttırarak devam ediyor. Görüş mesafesi düştü.

Tarihi yarımada beyaz gelinliğini giydi
Tarihi yarımada beyaz gelinliğini giydi
Tarihi yarımada beyaz gelinliğini giydi
Tarihi yarımada beyaz gelinliğini giydi

Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı, İstanbul, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tarihi yarımada beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika


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