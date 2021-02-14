Tarihi yarımada beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika

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Tarihi yarımada beyaz gelinliğini giydi

İSTANBUL - İstanbul'da dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı Sultanahmet Camii, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nın üzerini beyaz örtü ile kaplandı. Beyaz gelinliğini giyen tarihi yarımada havadan görüntülendi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentin birçok alanını beyaza bürüdü. Etkisini hala sürdüren kar yağışı, Sultanahmet Camii, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nın üzerini beyaz örtü ile kaplandı. Beyaz gelinliğini giyen tarihi yarım ada havadan görüntülendi. Beyaz örtü ile kaplanan tarihi yarımada kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar etkisini arttırarak devam ediyor. Görüş mesafesi düştü.