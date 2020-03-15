Tarihi yarımada "Büyük Zafer"in 105'inci yılına hazırlanıyor - ÇANAKKALE - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi yarımada 'Büyük Zafer'in 105'inci yılına hazırlanıyor - ÇANAKKALE - Son Dakika

Tarihi yarımada "Büyük Zafer"in 105'inci yılına hazırlanıyor - ÇANAKKALE

6 saat önce

Dünya harp tarihinde önemli yer tutan, "Çanakkale geçilmez" destanının yazıldığı Gelibolu Yarımadası'nda "Büyük Zafer"in 105'inci yılı törenlerinin hazırlıkları sürüyor.

Dünya harp tarihinde önemli yer tutan, "Çanakkale geçilmez" destanının yazıldığı Gelibolu Yarımadası'nda "Büyük Zafer"in 105'inci yılı törenlerinin hazırlıkları sürüyor.

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığınca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor.

Bölgede peyzaj düzenlemelerinde son kontroller yapılıp gerekli görülen yerlerde yeşillendirme ve çiçeklendirme çalışması gerçekleştirilerek tören alanları hazır hale getirilecek.

Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilecek törenler için portatif tribün çalışmaları ve sahne kurulumları da sürüyor.

Bazı programlar tedbir amaçlı iptal edildi

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ülke genelinde mücadelenin tüm alanlarda başarıyla sürdürülebilmesi için alınacak tedbirler kapsamında İl Anma Komitesince planlanan etkinlikler programdan çıkarıldı.

Bölgede, 18 Mart Çarşamba günü saat 09.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda anıta çelenkler bırakılacak, 14.30'da ise Şehitler Abidesi'nde törenler gerçekleştirilecek.

Türk Yıldızları gösterisi iptal, denizde geçit töreni yapılacak

Törenlerde, Türkiye'nin "gökyüzündeki milli takımı" Türk Yıldızları'nın gösterisi iptal edildi.

Program kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'nda geçit yapacak.

Tören alanında koronavirüs tedbirleri

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesindeki ilaçlama ekipleri, Şehitler Abidesi ve çevresi ile törenin düzenleneceği platformları Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte etti.

Ekiplerin bu yöndeki çalışmaları 18 Mart'a kadar aralıksız sürecek ve tören günü alana termal kameralar kurulacak.

Tören alanına ziyaretçi alınmayacak

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde tören alanına ziyaretçi alınmayacak, bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi, Kilitbahir, Behramlı, Alçıtepe ve Seddülbahir köyleri, İngiliz Anıtı, Fransız Mezarlığı ve Morto Koyu bölgelerine, tören günü saat 18.00'a kadar yaya ve araç girişi yasak olacak.

Kilye mevkisi, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Bigalı köyü, Atatürk Evi, Conkbayırı ve Anzak koyu ise ziyarete açık tutulacak.

Tarihi yarımada Büyük Zafer in 105'inci yılına hazırlanıyor - ÇANAKKALE

Çanakkale, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:14 Kaynak: AA
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