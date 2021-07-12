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TARİHİ YARIMADA'DA HES KODU FIRSATÇILARI ARTTI - Son Dakika

TARİHİ YARIMADA'DA HES KODU FIRSATÇILARI ARTTI

12.07.2021 10:55

HES kodu fırsatçısı: Turistin içinden geldiği için para veriyorTuristler : HES kodunu İstanbulkart'a işletmek için 100-150 lira istiyorlarYalın ONAT - Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL(DHA) - Tarihi Yarımada'da HES kodu fırsatçılarının sayısı arttı.

HES kodu fırsatçısı: Turistin içinden geldiği için para veriyor

Turistler : HES kodunu İstanbulkart'a işletmek için 100-150 lira istiyorlar

Yalın ONAT - Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL(DHA) - Tarihi Yarımada'da HES kodu fırsatçılarının sayısı arttı. Fırsatçılar, turistlere para karşılığında HES kodu alıyor. HES kodu fırsatçılığı yapanlardan biri, "Turistin içinden geldiği için para veriyor" şeklinde kendini savundu. Turistler ise, "HES kodunu İstanbulkart'a işletmek için 100-150 lira istiyorlar" dedi.

Toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart'lara HES kodu tanıtma zorunluluğunun ardından bu durumu fırsata çevirenler oldu. Fatih Beyazıt Tramvay Durağı önüne gelen fırsatçılar, turistlere para karşılığında HES kodu alıyor. HES kodu olmadığı için geçiş yapamayan turistleri gözüne kestiren fırsatçılar, turistlerin yanına giderek kendilerine HES kodu alabileceklerini söylüyor. Cep telefonundan, mobil uygulama üzerinden HES kodunu tanımlatıyor. Bu işlem karşılığında ise pazarlık yaptığı turistlerden değişen miktarlarda para alıyor. Fırsatçıların para alışverişi yaptığı anlar görüntülendi. Bazı fırsatçıların işlemi yaptıktan sonra tramvayın gişelerine kadar turistlere eşlik ettiği ve parayı orada aldığı görüldü. Bir HES kodu fırsatçısı, bunun sadece Beyazıt bölgesinde gerçekleşmediğini dile getirirken, kendinin para istemediğini turistlerin ona bahşiş verdiğini öne sürdü. Yabancı uyruklu bir kişiyse bu işlem karşılığında kendisinden 100-150 lira istendiğini ileri sürdü.

"100-150 LİRA PARA İSTİYORLAR"

Yabancı uyruklu Sabir Salahi "Yabancı turistler için HES kodu çok kötü. Burada duranlar, HES kodunu İstanbulkart'a işletmek için 100-150 lira istiyorlar. Yabancılara 100-150 lira diyorlar. Vermezse yardımcı olmuyorlar, problem oluyor, sıkıntı çıkıyor" diye konuştu.

"BEN PARA İSTEMİYORUM, TURİSTLER KENDİ PARA VERİYOR"

Turistlerin HES kodlarını İstanbulkart'lara tanımlatan Ömer Oktan "Ben 7 sene cezaevinde kaldım, sabıkadan dolayı hiçbir yerde çalışamıyorum yabancı dilim var. HES kodu diye bir uygulama başladı. Ben de bilmeyenlere yardımcı oluyorum. Gönüllerinden koparsa bana 10 lira 20 lira veriyorlar. Ben para talep etmiyorum, kendileri veriyorlar" diyerek, kendini savundu

"KESİNLİKLE FIRSATÇILIK YAPMIYORUM, GEÇİMİMİ SAĞLIYORUM"

Ömer Oktan, "Ben geçimimi böyle sağlıyorum. Ama turistlerin dolu kartını alıp boş kart verenler de oluyor. Hatta ben o kişiyi bizzat darp ettim. Kesinlikle fırsatçılık yapmıyorum, ben mahkum olarak geçimimi sağlıyorum. Yapıyorum 5-10 lira alıyorum. Ben hatta 'You don't have money you can go' diyorum. 10 liraya makineden kart alıyorum, büfeciler de makineden kart alıyor, 15 liraya satıyor. Ben bu makineden kart alıp 5 lira üzerine koyup 15 liraya sattığım zaman suç mu oluyor?" şeklinde konuştu.

"KAZANDIĞIM PARANIN BİR LİMİTİ YOK BAZEN 50 LİRA BAZEN 100 LİRA KAZANIYORUM"

Oktan "Turistlerin HES kodunu, işliyorum. Kendi HES kodunu yükleyenler de var. Ben işimi temiz yapıyorum. Hanutçu diyorlar bize, hanutçu bu işi esnafla kar karşılığında yaptığı zaman esnaf temize çıkıyor, hanutçu mu suçlu oluyor? Beyaz Masa yardımcı olabiliyor mu? Akbil dolum istasyonları burada Beyaz Masa orada. Kazandığım paranın günlük limiti yok, gün olur 50 lira, gün olur 100 lira ile gidiyorum. Turistin içinden geliyor veriyor 'Bu sizin için tip box' diyor" dedi.

GEÇEN HAFTA BİR KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Polis ekipleri geçtiğimiz hafta turistlere para karşılığı HES kodu tanımlayan Servet Ö. adlı kişiyi emniyete götürüş ve yapılan işlemlerinin ardından idari para cezası kesilerek, serbest bırakılmıştı.

TARİHİ YARIMADA'DA HES KODU FIRSATÇILARI ARTTI
TARİHİ YARIMADA'DA HES KODU FIRSATÇILARI ARTTI
TARİHİ YARIMADA'DA HES KODU FIRSATÇILARI ARTTI
TARİHİ YARIMADA'DA HES KODU FIRSATÇILARI ARTTI
TARİHİ YARIMADA'DA HES KODU FIRSATÇILARI ARTTI
TARİHİ YARIMADA'DA HES KODU FIRSATÇILARI ARTTI
TARİHİ YARIMADA'DA HES KODU FIRSATÇILARI ARTTI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARİHİ YARIMADA'DA HES KODU FIRSATÇILARI ARTTI - Son Dakika


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