Tarihi Yarımada'da koronavirüs sessizliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi Yarımada'da koronavirüs sessizliği - Son Dakika

Tarihi Yarımada'da koronavirüs sessizliği

7 saat önce

İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerce en çok ziyaret edilen, ticaretin de en yoğun olduğu merkezlerin başında gelen Tarihi Yarımada'da, koronavirüs salgını nedeniyle sessizlik hakim.

Tarihi Yarımada'da koronavirüs sessizliği, System.String[]

İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerce en çok ziyaret edilen, ticaretin de en yoğun olduğu merkezlerin başında gelen Tarihi Yarımada'da, koronavirüs salgını nedeniyle sessizlik hakim.

Çin'den sonra birçok ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs vakalarının geçen hafta Türkiye'de de ortaya çıkması, sosyal hayatı da etkiledi.

İstanbul'un cazibe merkezi Eminönü ve Sultanahmet, adeta sessizliğe büründü. Salgın öncesi yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Tarihi Yarımada'ya gelen turist sayısında gözle görülür düzeyde düşüş var.

Normal günlerde ekonomik anlamda büyük bir canlılığın yaşandığı Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nda ise yine sessizlik hakim. Salgın nedeniyle sınırlı sayıda yerli ve yabancı turistin bu merkezleri ziyaret ettiği dikkati çekiyor.

Ayasofya, Sultanahmet Camisi ve Topkapı Sarayı nedeniyle ilgi odağı olan Sultanahmet Meydanı'nda da ziyaretçi yönünden azalma görülüyor.

- "Turist sayısı 3 günde yüzde 20 azaldı"

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınını duyar duymaz, bu konuda esnafla iletişime geçtiklerini, SMS, LED ekran ve birebir görüşmelerle hijyen uyarıları ve Sağlık Bakanlığının kararlarını paylaştıklarını söyledi.

Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın çok sayıda turist gelen bir yer olması nedeniyle turistlerle ilişkilerde dikkatli olunması gerektiği konusunda da uyarıda bulunduklarını belirterek, "Kapalıçarşı'yı dezenfekte ediyoruz akşamları. Gereken hassasiyeti gösteriyoruz." dedi.

Salgın nedeniyle son 3 günde Kapalıçarşı'ya gelen ziyaretçi sayısında yüzde 20 azalma olduğunu aktaran Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu konuda esnafımızdan 'dükkanımızı açmayalım' şeklinde teklifler de geliyor. Tabii burası kat malikleri oldukları için kendilerinin inisiyatifinde. Bu konuda diğer alışveriş merkezlerinden farklı olarak esnaflarımız dükkanlarını açabilirler ya da açmayabilirler. Bu kararı kendileri alabilir. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı veya Valilikten bir talimat gelirse Kapalıçarşı'yı açmayız. Bu konudaki talimatlara uyarız. Bunun ötesinde insanlarımız ticaret yapma hakkına sahip. Turistleri de paniklettirmeden burada yaşamın devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ama bunun boyutları daha ileri bir seviyede olursa, verilecek talimatlara uyarız. Kapalıçarşı'yı geçici olarak kapatmayı düşünebiliriz."

Öte yandan Kapalıçarşı'dan bir esnafa koronavirüs tanısı konmasına ilişkin yayılan haberlere de değinen Kurtulmuş, "Biz aileyle iletişim halindeyiz. Kendileri test sonuçlarını bizden gizlemiyor ve bunu basınla paylaştık. Kendilerinin test sonuçları negatif. Fakat yanlarında çalışan bir kişi şu anda Çapa'da bulunuyor. Onun da testi negatif olarak çıkmış. Biz de bu bilgiyi esnafımızla paylaşıyoruz. Şu an pozitif çıkan bir emare yok." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları Batman'da korona virüs şüphesi
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu         
22:15
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın         
20:36
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı         
14:31
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
12:10
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında         
11:45
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı         
10:23
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi         
10:01
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın? Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?         
09:56
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı         
09:51
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı         
09:36
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin         
07:42
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 23:27:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi Yarımada'da koronavirüs sessizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]