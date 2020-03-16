Tarihi Yarımada'da koronavirüs sessizliği - Son Dakika
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Tarihi Yarımada'da koronavirüs sessizliği

7 saat önce

İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerce en çok ziyaret edilen, ticaretin de en yoğun olduğu merkezlerin başında gelen Tarihi Yarımada'da, koronavirüs salgını nedeniyle sessizlik hakim.

İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerce en çok ziyaret edilen, ticaretin de en yoğun olduğu merkezlerin başında gelen Tarihi Yarımada'da, koronavirüs salgını nedeniyle sessizlik hakim.

Çin'den sonra birçok ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs vakalarının geçen hafta Türkiye'de de ortaya çıkması, sosyal hayatı da etkiledi.

İstanbul'un cazibe merkezi Eminönü ve Sultanahmet, adeta sessizliğe büründü. Salgın öncesi yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Tarihi Yarımada'ya gelen turist sayısında gözle görülür düzeyde düşüş var.

Normal günlerde ekonomik anlamda büyük bir canlılığın yaşandığı Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nda ise yine sessizlik hakim. Salgın nedeniyle sınırlı sayıda yerli ve yabancı turistin bu merkezleri ziyaret ettiği dikkati çekiyor.

Ayasofya, Sultanahmet Camisi ve Topkapı Sarayı nedeniyle ilgi odağı olan Sultanahmet Meydanı'nda da ziyaretçi yönünden azalma görülüyor.

"Turist sayısı 3 günde yüzde 20 azaldı"

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınını duyar duymaz, bu konuda esnafla iletişime geçtiklerini, SMS, LED ekran ve birebir görüşmelerle hijyen uyarıları ve Sağlık Bakanlığının kararlarını paylaştıklarını söyledi.

Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın çok sayıda turist gelen bir yer olması nedeniyle turistlerle ilişkilerde dikkatli olunması gerektiği konusunda da uyarıda bulunduklarını belirterek, "Kapalıçarşı'yı dezenfekte ediyoruz akşamları. Gereken hassasiyeti gösteriyoruz." dedi.

Salgın nedeniyle son 3 günde Kapalıçarşı'ya gelen ziyaretçi sayısında yüzde 20 azalma olduğunu aktaran Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu konuda esnafımızdan 'dükkanımızı açmayalım' şeklinde teklifler de geliyor. Tabii burası kat malikleri oldukları için kendilerinin inisiyatifinde. Bu konuda diğer alışveriş merkezlerinden farklı olarak esnaflarımız dükkanlarını açabilirler ya da açmayabilirler. Bu kararı kendileri alabilir. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı veya Valilikten bir talimat gelirse Kapalıçarşı'yı açmayız. Bu konudaki talimatlara uyarız. Bunun ötesinde insanlarımız ticaret yapma hakkına sahip. Turistleri de paniklettirmeden burada yaşamın devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ama bunun boyutları daha ileri bir seviyede olursa, verilecek talimatlara uyarız. Kapalıçarşı'yı geçici olarak kapatmayı düşünebiliriz."

Öte yandan Kapalıçarşı'dan bir esnafa koronavirüs tanısı konmasına ilişkin yayılan haberlere de değinen Kurtulmuş, "Biz aileyle iletişim halindeyiz. Kendileri test sonuçlarını bizden gizlemiyor ve bunu basınla paylaştık. Kendilerinin test sonuçları negatif. Fakat yanlarında çalışan bir kişi şu anda Çapa'da bulunuyor. Onun da testi negatif olarak çıkmış. Biz de bu bilgiyi esnafımızla paylaşıyoruz. Şu an pozitif çıkan bir emare yok." değerlendirmesini yaptı.

Tarihi Yarımada'da koronavirüs sessizliği

İstanbul, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:45 Kaynak: AA
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