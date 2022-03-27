TARİHİ YARIMADA'DA KOŞULACAK MARATON ÖNCESİ BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI - Son Dakika
Üye Girişi

TARİHİ YARIMADA'DA KOŞULACAK MARATON ÖNCESİ BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

27.03.2022 09:14

İSTANBUL Tarihi Yarımada'da koşulacak maraton öncesi Ayvansaray-Yenikapı Sahil yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

İSTANBUL Tarihi Yarımada'da koşulacak maraton öncesi Ayvansaray-Yenikapı Sahil yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Bu sene 17'ncisi düzenlenecek N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için, Tarihi Yarımada'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen maraton, Yenikapı Miting alanından başlayıp, Ayvansaray'dan yapılacak dönüş ile tekrar Yenikapıda'da sona erecek. Yapılacak maraton öncesi, maraton güzergahındaki Ayvansaray - Yenikapı Sahil Yolu çift yönlü olarak, saat 07.00 ile 14.50 saatleri arasında araç trafiğine kapatıldı. Kennedy Caddesi'ni kullanmak isteyen sürücüleri, trafik ekipleri alternatif yollara yönlendiriyor.

TARİHİ YARIMADA'DA KOŞULACAK MARATON ÖNCESİ BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI
TARİHİ YARIMADA'DA KOŞULACAK MARATON ÖNCESİ BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI
TARİHİ YARIMADA'DA KOŞULACAK MARATON ÖNCESİ BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

YORUMLAR
500
Tarihi Yarımada'da koşulacak maraton öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı Tarihi Yarımada'da koşulacak maraton öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı İstanbul'da yarın maraton var: Hangi yollar ulaşıma kapalı? İşte İstanbullular için detaylı güzergah İstanbul'da yarın maraton var: Hangi yollar ulaşıma kapalı? İşte İstanbullular için detaylı güzergah

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ayvansaray, İstanbul, Yenikapı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARİHİ YARIMADA'DA KOŞULACAK MARATON ÖNCESİ BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI - Son Dakika


Son Dakika
09:16 Hamile olan sosyetik güzel Dila Tarkan'ın gelinliğine yorum üstüne yorum yağdı!
08:47 İdari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas neden seçimde aday olamayacak?
08:14 Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi ibra edilmedi, kulüp seçime gidiyor
08:11 Ak Parti'den 5 vekil stokçuluğa karşı sahaya iniyor!
00:58 Rus birlikleri Kiev'e girmeyi başaramadı! Başkentten 70 kilometre kadar geri püskürtüldü
00:54 Çok konuşulacak iddia! Mesut Özil, teknik direktör İsmail Kartal'a Almanca küfürler etti
00:34 Sosyal medya gündemine o da uydu! Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan eğlenceli anlar
00:31 Tahkim Kurulu kararı sonrası Ferhat Gündoğdu'ya istifa baskısı başladı
23:32 Fenerbahçe kulübünden tepki sesleri yükseldi: O koltuklarda nasıl oturacaksınız?
23:25 Büyük merakla beklenen EXPO hakkında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş bilgi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 09:24:51. #1.12#
SON DAKİKA: TARİHİ YARIMADA'DA KOŞULACAK MARATON ÖNCESİ BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement