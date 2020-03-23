Tarihi Yarımada'da, vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi Yarımada'da, vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu - Son Dakika

Tarihi Yarımada'da, vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

7 saat önce

Fatih'teki tarihi ve turistik mekanlarda 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyarken, bazı vatandaşlar ise uyarıları dikkate almayarak dışarı çıktı.

Tarihi Yarımada'da, vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, System.String[]

Fatih'teki tarihi ve turistik mekanlarda 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyarken, bazı vatandaşlar ise uyarıları dikkate almayarak dışarı çıktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmaması için yapılan çağrılar doğrultusunda Tarihi Yarımada'da yaşlı vatandaşlar çağrıya uyarak evinde kaldı.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan yarımadadaki tarihi ve turistik mekanlarda, uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle sakin günler yaşanıyor.

Bu kapsamda, Eminönü Meydanı ve sahili, Sarayburnu sahili, Yeni Cami çevresi, Sultanahmet Meydanı, Ayasofya önü, Topkapı Sarayı girişi önünün sakin olduğu gözlendi.

Galata Köprüsü'nde ise balık tutan 65 yaş ve üstündeki vatandaşlarla diğer kimselerin sayısında oldukça azalma görülürken, Aksaray metro İstasyonu çevresinin de alınan tedbirler kapsamında genel olarak sakin olduğu dikkati çekti.

Koronavirüs, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:52 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs tepkisi Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki
Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu         
22:58
Sağlık Bakanı Koca: Hastaların ölümlerinin tek sebebi yaşları değildi, başka hastalıkları da vardı Sağlık Bakanı Koca: Hastaların ölümlerinin tek sebebi yaşları değildi, başka hastalıkları da vardı         
20:01
İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı         
14:38
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi         
12:22
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı         
11:27
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı         
10:32
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek         
09:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı         
09:23
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor         
09:17
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
09:10
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi         
07:33
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 23:10:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi Yarımada'da, vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]