Tarihi yarımada hafta sonuna sessiz girdi - Son Dakika
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Tarihi yarımada hafta sonuna sessiz girdi

6 saat önce

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan, Sultanahmet Camisi, Ayasofya Müzesi, Mısır Çarşısı ve Kapalıçarşı gibi simge mekanlarıyla öne çıkan tarihi yarımada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler ve yağmurla birlikte sessizliğe büründü.

Tarihi yarımada hafta sonuna sessiz girdi, System.String[]

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan, Sultanahmet Camisi, Ayasofya Müzesi, Mısır Çarşısı ve Kapalıçarşı gibi simge mekanlarıyla öne çıkan tarihi yarımada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler ve yağmurla birlikte sessizliğe büründü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını, İstanbul'un turizm merkezlerini de önemli ölçüde etkiledi.

Hafta sonları milyonlarca insanı ağırlayan, ticaretin ve turizmin merkezi tarihi yarımadada dükkanların birçoğu geçici olarak kapatma kararı alırken, yabancı turistlerin birçoğunun da ülkelerine dönmeleriyle birlikte meydanlar güvercin ve kedilere kaldı.

İstanbul Valiliğinin kararı gereği geçici süreliğine kapatılan Mısır Çarşısı ve Kapalıçarşı'nın etrafında neredeyse kimse bulunmuyor. Tarihi çarşıların kapanmasıyla birlikte civardaki esnaf da kepenklerini indirdi.

İstanbul'un en işlek hatlarından Eminönü- Üsküdar vapurunda da yolcu sayısı yok denecek kadar az olurken, yarımadanın içinden geçen tramvay hattında da çok az sayıda yolcunun olduğu görüldü.

Hafta sonları oltayla balık avlama yasağı nedeniyle balıkçıların uğrak mekanı Galata Köprüsü ve Eminönü sahili de kimsesiz kaldı.

Aynı şekilde hafta sonları sahillerde spor ve koşu yasağının gelmesiyle birlikte Sirkeci ve Haliç sahiline kimsenin gelmediği gözleniyor.

"Çiçeklerim kurumaya başladı"

Yağmurla birlikte daha da sessizleşen tarihi yarımadada dükkanlarını açan esnaf da salgının bitmesini heyecanla beklediklerini, bu süreçte çok zarara girdiklerini söyledi.

Mısır Çarşısı'nın yanındaki dükkanlarda süt ürünleri satan Murat Can, koronavirüs salgınının esnafı hiç görmediği kadar etkilediğini belirterek, "Ben 25 yıldır burada esnafım. Birçok ekonomik kriz gördüm ama bu defa çok farklı. Müşteri sayısı azalıyordu ama bir şekilde rızkımızı çıkarıyorduk. Eminönü ben buraya geldim geleli hiç bu kadar sessiz olmadı." diye konuştu.

Yeni Cami'nin karşısındaki İstanbul'un en tanınmış tohum ve çiçekçilerinin olduğu alanda da esnaf durumdan şikayetçiydi.

Esnaf Mehmet Öksüz, en çok tohum ve çiçek satılan sezona girdiklerini söyleyerek, "Normalde bu zamanlarda yürüyemezsiniz bile. İnsanlar evlerine tohum ve çiçek almak için sıraya girer. Biz de onlara en güzel çiçekleri yetiştirmek için akşama kadar çalışırdık. Ama maalesef son 2 haftadır neredeyse hiç ürün satamıyoruz. Çiçeklerimiz kurumaya başladı." ifadelerini kullandı.

Sultanahmet Camisi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:10 Kaynak: AA

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