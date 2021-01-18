Son dakika: Tarihi Yarımada'nın üzerini kaplayan beyaz örtü drone kamerasında - Son Dakika

Son dakika: Tarihi Yarımada'nın üzerini kaplayan beyaz örtü drone kamerasında
18.01.2021 13:22
Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'da sabah erken saatlerde şiddetli bir şekilde etkili olan kar yağışı Tarihi Yarımada'yı beyaz örtü ile kapladı.
İstanbul'da sabah erken saatlerde şiddetli bir şekilde etkili olan kar yağışı Tarihi Yarımada'yı beyaz örtü ile kapladı. Tarihi binaların üzerinde oluşan kartpostallık manzara drone kamerası ile görüntülendi.
İstanbul'da sabah erken saatlerde başlayan yoğun kar yağışı, öğle saatlerinde kadar etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı altında kalan Tarihi Yarımada adeta beyaza büründü. Divan Yolu Caddesi üzerinden geçen tramvay hattını tercih edenler ise kar manzarası eşliğinde unutulmaz yolculuk yaşadı. Öte yandan tarihi binalar kar yağışının altında beyaz örtü ile kaplanarak kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.
(İHA)
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