Tarihi yarımada normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Tarihi yarımada normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor

15.05.2021 11:21
Tarihi yarımada normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bazı alanları ziyarete kapanan tarihi Gelibolu Yarımadası, kademeli normalleşme sürecinde yeniden ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bazı alanları ziyarete kapanan tarihi Gelibolu Yarımadası, kademeli normalleşme sürecinde yeniden ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Türk askerinin destan yazdığı tarihi Gelibolu Yarımadası, 33 bin hektarlık alanda bulunan Türk şehitlikleri, temsili mezarlıklar, müzeler ve diğer ziyaret alanları ile dünyanın en büyük açık hava müzelerinden birisi konumunda.

Tüm dünyada etkili olan Kovid-19 sürecindeki tedbirler kapsamında, bazı kapalı alan yapıları ziyarete kapanan tarihi alan, bayram sonrası başlaması beklenen kademeli normalleşme sürecinde, son hazırlıkların ardından yeniden konuklarına kucak açmayı bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine, bölgenin, dünyanın en kanlı çarpışmalarına sahne olduğunu ve dünya harp tarihine geçtiğini söyledi.

Böylesine önemli bir bölgenin, ülkenin her noktasındaki insanlar tarafından yılın 365 günü ziyaret edilen bir alan olduğunu aktaran Kaşdemir, "Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak devletimizin yetkili kurum ve kuruluşlarının almış olduğu tedbirlere uyarak bu kapanma sürecinde biz de birçok tedbirimizi aldık. Kısıtlamayla beraber birçok noktada ziyarete kapalı hale gelmiştik. İnşallah alınan tedbirler sayesinde bayram sonrasında Türkiye'de korona salgınında bir azalma olacağı öngörülüyor. Her şey istediğimiz gibi giderse, kapanma tedbirli olarak kaldırılmaya başladığı anda, biz Tarihi Alan Başkanlığı olarak bütün hazırlığımızı yaptık." diye konuştu.

Gerekli bölümlerde temizlik ve dezenfekte işlerini yaptıklarını ifade eden İsmail Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Bu dönemde birçok ziyaret noktamızı, kalemizi, müzemizi tamir ettik. Bazı eksiklerimizi giderdik. Tedbirler sonrasındaki ziyaretçilerimize hazır hale gelmiş oldu. Çanakkale tarihi alan bölgesi, gelen ziyaretçiyi hem ruhi olarak hem de fiziki olarak cezbeden kavrayan bir bölge. Çünkü tarihi dokusu çok iyi korunmuş. Adeta ötelerden gelen bir sesin gelen ziyaretçiyi sardığı, manevi dünyasına hitap ettiği, ruhunu yakaladığı bir yer. Buraya gelen ziyaretçi, gözlerini kapadığı zaman buradaki Çanakkale destanını daha iyi hissedebiliyor. Buradaki fedakarlığı cefakarlığı daha iyi duyabiliyor. Yeşiliyle mavisiyle rengarenk doğasıyla harika bir doğa, gelen ziyaretçiyi bekliyor. Tabi böyle olduğu zaman da gelen ziyaretçi, burada hem manevi bir haz yaşıyor hem de ruhuyla burada dinlenmiş oluyor. Tabi gözlerine de hitap eden çok doğal, çok güzel, doğası bozulmamış bir mekan görüyor."

"Kademeli normalleşme sürecinde ziyaretçi akını bekliyoruz"

Başkan Kaşdemir, Tarihi Alan Başkanlığı olarak bayram sonrasında beklenen kademeli normalleşme ile buraya büyük bir ziyaretçi akını olacağını düşündüklerini belirtti.

Vatandaşların Çanakkale'yi çok özlediğini kaydeden Kaşdemir, şunları söyledi:

"Bizim milletimiz, halkımız, Çanakkale'yi çok seviyor. Böyle olduğu zaman da ilk fırsatını bulduğunda Çanakkale'ye gelmek isteyecektir. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerinden buraya bir ziyaret isteği olacaktır. Biz buradaki bütün tedbirlerimizi aldık. Gelen ziyaretçilerimiz rahat etsinler, gönülleri rahat olsun diye bütün dezenfekte işlemlerimiz, temizlik işlemlerimiz, personelimizin bilgilendirilmesi, tabyalarımızı, uyarı levhalarımızı her türlü tedbirimizi aldık. Dolayısıyla biz bütün ziyaretçilerimizi ağırlamaya hazırız. Öyle tahmin ediyorum ki Türkiye'nin en çok ziyaret edilen bölgelerinden biri olacağız. Tarihi Alan Başkanlığı olarak bütün ziyaretçilerimizi dört gözle bekliyoruz. Çünkü biz de onları çok özledik. Her Türk evladının kalbinde Çanakkale'nin ayrı bir yeri vardır. Her Türk evladı Çanakkale'yi mutlaka görmek ister."

Gelibolu Yarımadası, Çanakkale, Bayram, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi yarımada normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika


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