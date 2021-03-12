ÇANAKKALE - Tarihi yarımada ve 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantılı yollardaki tüneller ulaşıma nefes aldıracak - Son Dakika

Karayolları Genel Müdürlüğünce Çanakkale'nin Avrupa ve Asya yakalarında sürdürülen tünel çalışmalarıyla Marmara ve Ege bölgelerinin bağlantı yollarının rahatlatılması hedefleniyor.

Genel Müdürlükten alınan bilgiye göre, Eceabat ve Gelibolu ilçeleri arasındaki 6 tünelin inşası, doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanlarından geçen güzergahta doğal dokuya zarar verilmeden gerçekleştiriliyor.

Günde yaklaşık 1 metrelik ilerleme sağlanan proje, Gelibolu şehir geçişinden başlıyor. Eceabat Çevre Yolu'dan devam edilerek Kilitbahir'de sona erecek 47,5 kilometrelik güzergahın 14 kilometrelik bölümü Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sınırları içinde bulunuyor.

Güzergah, yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ve her biri ayrı bir kahramanlık örneğini yansıtan çok sayıda şehitlik, anıt, yazıt, siper bulunan, ülkenin ve milli benliğin dünya kamuoyuna tanıtımı bakımından da çok önemli olan tarihi alana bağlantı sağlaması dolayısıyla önemli işlev görecek.

Projede 2 bin 560 metrelik T1, 644 metrelik T1A ve 1355 metrelik T2 tünellerinin yapımı tamamlandı. 792 metrelik T3, 503 metrelik T4 ve 2 bin 558 metrelik T5 tünellerinin inşası ise devam ediyor.

Çalışmalar bittiğinde toplam 8 bin 412 metre uzunluğunda tek tüp tünel niteliğinde 6 ayrı birim, aralarında yollarla birbirine bağlanacak ve mevcut yol 1 kilometre kısalacak.

1915 Çanakkale Köprüsü için alternatif güzergah

Şu anda yüzde 75 fiziki gerçekleşmeye ulaşılan tüneller tamamlandıktan sonra teknik donanım işlerine geçilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü için alternatif güzergah olacak yol çift şeritli kullanıma açılacak.

Köprünün hizmete açılması beklenen 2022 yılında otoyol entegrasyonu sağlanıp her iki ulaşım arterini kullanan sürücüler rahat bir nefes alacak.

Virajlı yollar ve bölünmüş yol ayrımlarında kaybedilen zaman kısalacak ve ulaşımda yüksek kaliteyle hizmet verilecek.

Öte yandan, yol çalışmalarında 31 kilometrelik kısma bitümlü sıcak karışık kaplama yapıldı.

Balıkesir-İzmir kara yolunda ulaşım süresi kısalacak

Çanakkale kent merkezini Balıkesir ve İzmir'e bağlayan kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde yapımı süren ve 45 dakikalık ulaşım süresini 5 dakikaya düşürmesi hedeflenen 2 tünelde de çalışmalar sürüyor.

Çanakkale ile İzmir limanları hinterlandında bulunan ve lojistik kara yolu altyapısını oluşturan yolun hizmete açılmasıyla Kuzey ve Güney Marmara ile Ege Bölgesi arasında ulaşım kolaylaşacak.

Bu sayede trafikte can ve mal güvenliği temin edilerek bölgenin turizm, ticaret ve sosyoekonomik gelişimine de katkı sağlanacak.