Son Dakika Haberleri: Tarihi Yarımada'ya Deniz Havuzu

Tarihi Yarımada'ya Deniz Havuzu

56 dakika önce

AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, ilçede özellikle gençlerin sportif alanlara ve faaliyetlere rahat ulaşması için projeler geliştirdiklerini belirterek, "Gençlerimiz için Samatya kıyısına deniz havuzları yapacağız." dedi.

AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, ilçede özellikle gençlerin sportif alanlara ve faaliyetlere rahat ulaşması için projeler geliştirdiklerini belirterek, "Gençlerimiz için Samatya kıyısına deniz havuzları yapacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:50 Kaynak: AA

Samatya, belediye başkan adayı, AK Parti, Güncel
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