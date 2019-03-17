Tarihi Yarımada'ya Deniz Havuzu

AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, ilçede özellikle gençlerin sportif alanlara ve faaliyetlere rahat ulaşması için projeler geliştirdiklerini belirterek, "Gençlerimiz için Samatya kıyısına deniz havuzları yapacağız." dedi.

AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, ilçede özellikle gençlerin sportif alanlara ve faaliyetlere rahat ulaşması için projeler geliştirdiklerini belirterek, "Gençlerimiz için Samatya kıyısına deniz havuzları yapacağız." dedi.

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