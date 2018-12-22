Son Dakika Haberleri: Tarihi Yarımadada Restorasyon Başladı

Tarihi Yarımadada Restorasyon Başladı

1 saat önce

Tarihi yarımadada restorasyon başladıORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinin en eski ve tarihi dokusunu barındıran noktalardan biri olan Burunucu Yarımadasında Ünye Belediyesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliği ile planlanan restorasyon çalışmaları başladı.

Tarihi yarımadada restorasyon başladı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinin en eski ve tarihi dokusunu barındıran noktalardan biri olan Burunucu Yarımadasında Ünye Belediyesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliği ile planlanan restorasyon çalışmaları başladı.
4 tanesi tescilli eser olmak üzere 12 adet bina bulunan yarımadada yapılardan 3'ü ticari işletme, 7 tanesi ise konut olarak kullanılıyor. 1 milyon 150 bin lirası Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, 385 bin lirası ise Ünye Belediyesi tarafından karşılanan proje tamamlandıktan sonra adada seyir amaçlı iskele, çeşme, sanat sokağı, çömlek fırını, turizm danışma ofisi, mini plaj alanı yapılacak. Proje ile birlikte 4 adet seyir dürbünü bölgeye monte edilerek, ziyaretçilerin güneşin doğuşunu seyretme imkanı sunulacak.
Burunucu yarımadasında bulunan binalarda da geleneksel ve özgün mimari dokusu göz önünde bulundurularak cephe iyileştirmesi ve sokak sağlıklaştırması yapılacak.
Proje ile adanın turizme kazandırılması sağlanacak, yöresel ürünlerin tanıtıldığı ve kültürün yaşatıldığı bir alan oluşturularak kent ekonomisine girdi sağlanacak.
Burunucu yarımadasında bina sahipleri ile yapılan görüşmeler çerçevesinde 5 adet butik otel yer alırken, bölgede bulunan 2 adet kafe konsept değişikliği yaparak yöresel ürünlerin sunulduğu bir mekan haline gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:09 Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz, Ünye Belediyesi, Ünye, Yerel
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