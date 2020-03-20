Tarihi yarımadadaki sakinlik havadan görüntülendi - Son Dakika

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Tarihi yarımadadaki sakinlik havadan görüntülendi
6 saat önce
Ersan SAN/ KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan kararların ardından İstanbulluların birçoğu evlerinde kalırken, kentin kalabalık olan meydanları boş kaldı.
Ersan SAN/ KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan kararların ardından İstanbulluların birçoğu evlerinde kalırken, kentin kalabalık olan meydanları boş kaldı. Tarihi yarımadadaki sessizlik havadan görüntülendi.
Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında yapılan "evde kalın" çağrılarının ardından İstanbul'da sokaklar ve meydanlar boş kaldı. Tarihi yarımadadaki sakinlik dikkat çekti. Sultanahmet Meydanı boş kaldı. Sakinliğin gözlendiği tarihi yarımada havadan görüntülendi
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:22 Kaynak: DHA
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