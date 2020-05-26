Tarihi yarımadanın havadan görüntüleri - Son Dakika

Tarihi yarımadanın havadan görüntüleri
Tarihi yarımadanın farklı konumlardan görüntüleri İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle İstanbul'daki meydan ve sokaklar, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde de sessizliğini korudu.
Tarihi yarımadanın farklı konumlardan görüntüleri İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle İstanbul'daki meydan ve sokaklar, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde de sessizliğini korudu.
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 03:18 Kaynak: AA
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