Son Dakika Haberleri: Tarihi Yarımadanın Kar Manzarası Havadan Görüntülendi

Tarihi Yarımadanın Kar Manzarası Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Kar yağışı tarihi yarımadayı beyaz renge bürüdü.

Tarihi Yarımadanın Kar Manzarası Havadan Görüntülendi, System.String[]
Kar yağışı tarihi yarımadayı beyaz renge bürüdü. Sultanahmet Camii ve Ayasofya'da oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

İstanbul'da dün başlayan kar yağışı kenti beyaz örtüyle kapladı. Tarihi yarımadada oluşan eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi. Sultanahmet Camii ve Ayasofya beyaza bürünürken, kar yağışının etkisini sürdürdüğü İstanbul'da kuş bakışı çekilen görüntülerde kartpostallık görüntüler oluştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:22 Kaynak: İHA

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