TARİHİ YATIRIMIN İMZALARI ATILDI - Son Dakika

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman şehir merkezinin şebeke içme suyu hattını baştan sona yenileyecek olan FRIT Projesi için Ankara'da düzenlenen İlbank ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması imza törenine katıldı.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, ülke genelinde 20 milyon vatandaşı ilgilendiren ve toplam yatırımın 5 milyar 800 milyon TL tutarında olduğu, Adıyaman'a da 21 milyon Euro'luk hibe desteğinin sağlanacağı projenin imza törenine katılmak için Ankara'ya gitti.

ATO Congresium'da gerçekleşen Avrupa Birliği (AB)'nin Türkiye'deki Sığınmacılar İçin Mali Yardım Programı kapsamındaki İlbank ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması'nın imza törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile 15 belediyenin yöneticileri katılım sağladı.

PROJELER 2 YILDA TAMAMLANACAK

İmza töreni sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı'nın 15 belediyemizin yeni atık su, içme ve yağmur suyu ile katı atık projelerini içeren İlbank ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması'nı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ın katılımlarıyla imzaladık. 20 milyon vatandaşımızı ilgilendiren toplam 5 milyar 800 milyon TL'lik yatırımda; 17 içme suyu, 18 atık su, 1 yağmur suyu, 4 katı atık projesini, toplamda 40 projeyi belediyelerimizle 2 yılda tamamlayacağız. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" diye konuştu.

İmza törenini ardından duygularını ifade eden Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Yapılan anlaşma sonucunda Adıyaman merkez ilçede yenilenmesi planlanan 616 kilometrelik mevcut içme suyu hattı ile yapılması planlanan 10 bin metreküplük yeni içme suyu deposu projesi için imzalar atıldı. Yaklaşık 21 milyon Euro'luk bir hibe ile 12 milyon Euro'luk kredi fonu desteğinin sağlanacağı anlaşmanın ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.