Tarihi Yazmacılar Hanı butik otel olacak

Tokat'ta bir süre önce restore edilen tarihi Yazmacılar Hanı'nın butik otel olacağı bildirildi.

Tokat TSO Başkanı Başkanı Ali Çelik, butik otele dönüşümü devam eden Yazmacılar Hanı'nı turizmci Seyit Ali Kindan ile birlikte ziyaret etti.

İşletmeci Özkan Gündüz ile birlikte hanı gezen Çelik, Yazmacılar Hanı'nın kentte tarihi otel ve butik konseptine dönüşecek ilk eser olacağını ifade etti.

Çelik, "Tokat olarak hep tarihi eser varlığının çok yoğun olduğundan bahsediyoruz. Tarihi birikimi çok yüksek bir şehir olduğumuzu iddia ediyoruz. 900 adımda 9 yüzyıllık tarih gibi hedefle bunu ima etmeye çalıştık ama maalesef tarihi eserlerimizi, hanlarımızı, konaklarımızı şu ana kadar turizme kazandıramamıştık. Bu anlamda Yazmacılar Hanı tarihi otel ve butik konseptine dönüşecek ilk eserimiz olacak." dedi.

Tarihi yapıya çok önem verdiklerini dile getiren Çelik, "Bugün de burayı gezdik. Gayet güzel çalışmalar yapılmış. Zannediyorum bir ay sonra açılacak. Tokat turizme hazırlanıyor, turizmde değişime gelişime hazırlanıyor, turizmde hamle yapmaya çalışıyor. İşte yapısal değişikliklerle, bu tarz turizm altyapısı ile yeni bir takım çalışmaları organize ediyoruz." diye konuştu.