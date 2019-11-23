Tarihi 'yeniden' yazıyorlar! Suudilerden Osmanlı karşıtı dizi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli ve Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu MBC TV'de yayınlanan Osmanlı karşıtı 'Ateş Krallıkları' dizisi tartışma yarattı. 40 milyon dolar bütçeli dizide Arap coğrafyasının 16'ıncı yüzyılda Osmanlılar tarafından fethedildiği zaman dilimi anlatılıyor. Yapımcısının 'Osmanlı döneminin vahşet dolu tarihini' ifşa etmek istediğini söylediği yapımda başrolü Mısırlı bir aktör oynuyor. Dizi tarihi çarpıtmakla eleştiriliyor.



Türk dizileri yasaklandı



İlk bölümü 17 Kasım'da yayınlanan dizinin sadece 14 bölümden oluştuğu belirtiliyor. Dev bütçesiyle dikkat çeken yapım, İstanbul'da vahşice katledilen Cemal Kaşıkçı cinayetinin baş şüphelisi Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman'ın medya atılımlarına örnek olarak gösteriliyor. Arap dünyasının en büyük yayın kuruluşlarından olan MBC, geçtiğimiz yıl Arap dünyasında büyük popülariteye sahip Türk dizilerini yayınlamaya son verdiklerini duyurmuştu.



Suudi Arabistan, ağustos ayında yapılan değişiklikle ortaokul tarih kitaplarında Osmanlı İmparatorluğu'nu 'işgalci güç' olarak tanımlamaya başlamıştı.