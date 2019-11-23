Son Dakika Haberleri: Tarihi 'yeniden' yazıyorlar! Suudilerden Osmanlı karşıtı dizi
Son Dakika Magazin Tarihi 'yeniden' yazıyorlar! Suudilerden Osmanlı karşıtı dizi - Son Dakika Magazin

Tarihi 'yeniden' yazıyorlar! Suudilerden Osmanlı karşıtı dizi

6 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli ve Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu MBC TV'de yayınlanan Osmanlı karşıtı 'Ateş Krallıkları' dizisi tartışma yarattı.

Tarihi 'yeniden' yazıyorlar! Suudilerden Osmanlı karşıtı dizi, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli ve Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu MBC TV'de yayınlanan Osmanlı karşıtı 'Ateş Krallıkları' dizisi tartışma yarattı. 40 milyon dolar bütçeli dizide Arap coğrafyasının 16'ıncı yüzyılda Osmanlılar tarafından fethedildiği zaman dilimi anlatılıyor. Yapımcısının 'Osmanlı döneminin vahşet dolu tarihini' ifşa etmek istediğini söylediği yapımda başrolü Mısırlı bir aktör oynuyor. Dizi tarihi çarpıtmakla eleştiriliyor.


Türk dizileri yasaklandı


İlk bölümü 17 Kasım'da yayınlanan dizinin sadece 14 bölümden oluştuğu belirtiliyor. Dev bütçesiyle dikkat çeken yapım, İstanbul'da vahşice katledilen Cemal Kaşıkçı cinayetinin baş şüphelisi Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman'ın medya atılımlarına örnek olarak gösteriliyor. Arap dünyasının en büyük yayın kuruluşlarından olan MBC, geçtiğimiz yıl Arap dünyasında büyük popülariteye sahip Türk dizilerini yayınlamaya son verdiklerini duyurmuştu.


Suudi Arabistan, ağustos ayında yapılan değişiklikle ortaokul tarih kitaplarında Osmanlı İmparatorluğu'nu 'işgalci güç' olarak tanımlamaya başlamıştı.

Suudi Arabistan, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:39 
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