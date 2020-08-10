Tarihi Yeraltı Camii bitişiğindeki binada kaçak eğlence merkezi tepki çekti - Son Dakika

Tarihi Yeraltı Camii bitişiğindeki binada kaçak eğlence merkezi tepki çekti

Belediye mühürledi, işletme sahibi mührü kırıp eğlenceye devam etti

İSTANBUL - Karaköy Yeraltı Camii bitişiğindeki binanın en üst katının kiraya verilen şahıs tarafından kaçak alkollü eğlence mekanı olarak kullanması büyük tepki çekti. Durumun farkına varan ekipler işletmeyi mühürledi. İşletme sahibinin mührü kırarak eğlenceye devam etmesi üzerine ekipler bir kez daha işletmeyi mühürleyerek kapattı.

İstanbul'un önemli tarihi camilerinden birisi olan ve içerisinde Sahabeden Amr bin el As (r.a.), Vehb B. Huşeyre ve Süfyan B. Uyeyne'nin (r.a.) kabirlerinin olduğuna inanılan Yeraltı Camii'nin bitişiğinde bulunan binanın üst katının kaçak eğlence merkezi yapılması büyük tepki çekti. Konu ile ilgili Beyoğlu Belediyesi'nden edinilen bilgiye göre ise, 5 Mart 2020 tarihinde otel ruhsatı verilen Yeraltı Camii bitişiğindeki binanın en üst katının bir başka kiracı tarafından alkollü eğlence mekanı olarak kullanıldığı tespit edildi.

Beyoğlu Belediyesi ekipleri durumun farkına vararak kontrollerin ardından 5393 Sayılı Kanunun ilgili maddelerine istinaden 13 Haziran 2020 günü ilgili yeri mühürledi. Bunun üzerine işletme sahibi mührü kırdı. Eğlencenin devam edildiği işletmeden gelen müzik sesleri caminin içerisinden duyuldu. Durumu sosyal medya hesaplarından paylaşan bir kişi tepki gösterdi. Bunun üzerine bir kez daha harekete geçen ekipler, eğlence merkezini bir kez daha mühürlendi.

Konu ile ilgili bir açıklamada Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'dan geldi. Başkan Yıldız, "5 Mart 2020 tarihinde otel ruhsatı verdiğimiz bir işletme, kendi üst katını başka bir işletmeye kiraya verip böyle bir görüntüye sebep olmuştu. Biz de kontrollerimizin ardından 5393 sayılı kanunun ilgili maddelerine istinaden 13 Haziran 2020 günü ilgili yeri mühürlemiştik. Yeniden yaptığımız kontrollerde mührün kırıldığı ekiplerimiz tarafından farkedildi, kaçak ve ruhsatsız çalışan ilgili mekanı bugün tekrardan mühürleyerek giriş noktalarını kapattık. İlgili kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. Hassasiyetiniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.