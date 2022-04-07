Tarihi, yerleşik yaşamın izlerini barındıran höyük ve mağaralarda öğreniyorlar - Son Dakika
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Tarihi, yerleşik yaşamın izlerini barındıran höyük ve mağaralarda öğreniyorlar

07.04.2022 11:02
Tarihi, yerleşik yaşamın izlerini barındıran höyük ve mağaralarda öğreniyorlar

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Molla Gürani Fen ve Sosyal Bilimler İmam Hatip Lisesinde okuyan öğrenciler, tarihi, yerleşik yaşamın izlerini barındıran Hilar Mağaraları ve Çayönü Höyüğü'nde öğreniyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Molla Gürani Fen ve Sosyal Bilimler İmam Hatip Lisesinde okuyan öğrenciler, tarihi, yerleşik yaşamın izlerini barındıran Hilar Mağaraları ve Çayönü Höyüğü'nde öğreniyor.

Ergani'de neolitik devrin izlerini taşıyan, göçebelikten yerleşik yaşama geçilip tarıma ilk başlanılan yerler arasında bulunan Çayönü Höyüğü arkeolojik kazılarla tarihe ışık tutmaya devam ediyor.

İçinde 400'den fazla bireye ait kemik ve kafatasının depolandığı "Kafataslı Yapı", mozaikli yapı "Terrazo Binası"nın gün ışığına çıkarıldığı, günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önceye tarihlenmesiyle sadece bölge değil, dünya uygarlık tarihi için de önem taşıyan Çayönü Höyüğü ile Anadolu'nun en eski mağara yerleşimlerinden biri olan Hilar Mağaraları tarih derslerinde öğrencilere ev sahipliği yapıyor.

Molla Gürani Fen ve Sosyal Bilimler İmam Hatip Lisesinde tarih öğretmeni Mehmet Şerif Karaman, öğrencilerin tarihi konuları zamana meydan okuyan mekanlarda öğrenmesi için bu tarihi atmosferde ders işlemeye karar verdi.

Karaman'ın bu düşüncesini hayata geçirmesi ile t??????arih dersini Hilar Mağaraları ve 1. derecede arkeolojik ve doğal SİT alanı" olarak tescillenen Çayönü Höyüğü'nde işleyen öğrenciler adeta geçmişe yolculuk yapıyor.

Öğrencilere verilen eğitimin yanı sıra tarihi değerlere yönelik duyarlılık da aşılanıyor.

"Öğrencilerimizin tarihsel empatiden olumlu etkilendiklerini gördük"

Öğretmen Karaman, AA muhabirine, okulda "Tarih Dersini Tarihi Mekanda İşle" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Farklı öğrenme yöntemlerinin öğrenciler üzerinde kalıcı öğrenme becerisini geliştirdiğini ifade eden Karaman, yaptıkları planlama kapsamında iklim koşulları elverdiği ölçüde tarih derslerini Çayönü Höyüğü ve Hilar Mağaralarında işlemeye karar verdiklerini belirtti.

Karaman, "Öğrencilerimizin kalıcı öğrenmede tarihsel empatiden olumlu etkilendiklerini gördük. Artık derslerimizi burada işliyoruz." dedi.

"Tarih dersinde ezberlemek yerine sanki yaşıyoruz"

Öğrencilerden 11. sınıfta okuyan Zilan Karaj, tarihi alanda ders işlemenin keyifli olduğunu belirterek, "Konuları Çayönü'nde ve Hilar Mağaralarında görmek çok daha etkili oluyor. Öğretmenimizin öğrettikleri daha da kalıcı oluyor." diye konuştu.

Hüseyin Karataş da geçmişte yaşanan zorlu koşulları öğrenme fırsatı bulduklarını anlatarak, "Tarih dersinde ezberlemek yerine sanki yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Sinem Aşkın ise kitaptaki bilgilerle sahada öğrenilen bilgi arasında fark olduğunu dile getirerek, "Binlerce yıl önce insanların buralarda yaşadığı ve binlerce insanın buna şahitlik ettiği bir yerde olmak beni tarihe götürüyor. Buralara dokununca o anki duyguyu hissedebiliyorum. İnsanların neden burayı tercih ettiğini daha iyi anlayabiliyorum." dedi.

Kerem Güner ise eski çağlardaki yaşam koşullarının zorluğunu gördüğünde hayatın ve sahip olunan imkanların değerinin daha iyi anlaşıldığını aktardı.

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Mehmet Şerif, İmam Hatip, Diyarbakır, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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