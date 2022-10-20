Tarihi Yeşil Camisi'nde hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar - Son Dakika
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Tarihi Yeşil Camisi'nde hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar

20.10.2022 09:00

Tarihi Yeşil Camisi'nde hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar Bursa'da tarihi Yeşil Camisi'nin lavabolarındaki muslukları çalmak isteyen 2 şüpheli bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.

Tarihi Yeşil Camisi'nde hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar

BURSA - Bursa'da tarihi Yeşil Camisi'nin lavabolarındaki muslukları çalmak isteyen 2 şüpheli bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.

Olay merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Tarihi Yeşil Camiinde meydana geldi. İddiaya göre, son zamanlarda bölgedeki camilere dadanan hırsızlar bu kez de caminin lavabolarını gözüne kestirdi. Lavabonun üst camını açıp içeriye giren 2 şüpheliyi fark eden bir vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen bekçiler bölgede hırsızlık şüphelisi şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen bekçiler camdan içeri giren 2 şahsı muslukları sökerken yakaladı. Suçüstü yakalanan şahıslar karakol ekibinin gelmesiyle gözaltına alınırken, "biz bir şey çalmadık" diyerek kendilerini savundu.

Şüphelilerin çok sayıda sabıkası olduğu bildirilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Şahıslar olayla ilgili şikayetçi olmaması sebebiyle serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi Yeşil Camisi'nde hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarihi Yeşil Camisi'nde hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar - Son Dakika
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