Antalya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.
Antalya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi. Program sonunda tüm camilerden olduğu gibi tarihi Yivli Minare'den de sela okundu.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100
uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda
basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
16.07.2020 10:52:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi Yivli Minare'den sela okundu - Son Dakika