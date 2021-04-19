Tarihi yolda işaretleme çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Doğa Sporları Kulübü Derneği (BODOSK) iş birliğinde, 188 kilometrelik Leleg Yolu rotasında bulunan bilgilendirici işaretler yenileniyor. Yürüyüş parkurunda bulunan ve hasar gören tabelalar tamir edilirken, silinen yol işaretleri ise gönüllüler tarafından tekrar boyanıyor.

Etrim Kalesi'nden çalışmalarına başlayan BODOSK gönüllüleri, belediye ekiplerinin destekleriyle, 188 kilometrelik Leleg Yolu'nun tamamında, 'Yola devam et, sağa dönüş, yanlış yol, alternatif yol, sola dönüş' gibi yönlendirici işaretlerin kaybolmaması adına boyama işlemleri gerçekleştiriliyor. Yürüyüşçülere yardımcı olması adına yön, mesafe, uyarılar, dinlenme yerleri, su kaynakları gibi bir çok duruma dair bilgilendirme sağlayan ancak doğa şartlarında hasar görmüş olan tabelaların da tespiti yapılarak tamiri veya değişimi gerçekleştirilecek.

Bodrum Doğa Sporları Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Yusuf Taş, böyle bir katkıda bulundukları için çok mutlu olduklarını ifade ederken "Bodrum'da daha önce Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla yapılan 188 kilometrelik Leleg Yolu'nun bakımını ve gerekli boyama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Boyaların bazıları kaybolmuş, onların yenilemelerini yapacağız. Eksik olan yerleri yeniden boyayacağız. Kırılan ve hasar gören tabelaların yerlerini tespit ederek yenilenmesini sağlayacağız. Öncelikle Kale Dağı denen mevkiiden başladık, buranın tamamlanmasının ardından diğer bölgelere geçeceğiz" diye konuştu.

Bodrum Ticaret Odası öncülüğünde başlatılan Leleg Yolu çalışmalarına TÜRSAB'ın da dahil olmasıyla turizm çeşitliliği anlamında önemli bir gelişme olduğuna dikkat çeken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrum'da, Lelegler'e ait 8 büyük yerleşim yeri olan Termera'dan Telmissos'a, Pedasa'dan Syangela'ya kadar kale kentlerini de içine alan yürüyüş rotasının turizme kazandırılacak olması hepimizi heyecanlandırıyor. Bodrum'un artık alternatif, sürdürülebilir turizme ihtiyacı var. Doğa turizmi de bunların başında geliyor. Çünkü Bodrum doğasıyla, tarihiyle, bitki örtüsü ve eşsiz aurasıyla eşsiz enstrümanlara sahip bir bölge. BODOSK gönüllüleri ve Belediye ekiplerimizce başlatılan çalışmalarla, diğer Oda ve STK'larla işbirliği içinde yapacağımız tanıtımlarla Leleg Yolu yürüyüş rotası yerli yabancı birçok turisti bölgemize çekecektir." dedi. - MUĞLA