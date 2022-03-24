Tarihi Zerzevan Kalesi içme suyuna kavuşacak - Son Dakika
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Tarihi Zerzevan Kalesi içme suyuna kavuşacak

24.03.2022 15:29
Tarihi Zerzevan Kalesi içme suyuna kavuşacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, tarihi Zerzevan Kalesi'nin içme suyuna kavuşması için çalışma başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, tarihi Zerzevan Kalesi'nin içme suyuna kavuşması için çalışma başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ, Roma İmparatorluğu döneminde sınır garnizonu olarak kullanılan ve 2020'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine dahil edilen Zerzevan Kalesi'nin içme suyuna kavuşması için proje hazırladı.

Proje kapsamında uluslararası gökyüzü gözlem şenliklerine ev sahipliği yapacak olan Zerzevan Kalesi'ne su temin etmek için DİSKİ etüt çalışmalarına başladı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, içme suyunun temini için Zerzevan Kalesi Arkeolojik Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun ve TÜBİTAK yetkilileriyle bir araya gelerek istişarede bulundu.

Zerzevan Kalesi'nin su sorununu çözmek için alternatif planlar oluşturduklarını belirten Tutşi, yapacakları etüt ve fizibilite işlemlerinin ardından tarihi alana zarar vermeden en uygun projeyi hayata geçireceklerini bildirdi.

DİSKİ'nin üzerine düşen görevi büyük bir özveriyle yerine getireceğini kaydeden Tutşi, şöyle devam etti:

"Binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Zerzevan Kalesi'nin hak ettiği değeri daha da yukarılara taşıması için su sorununu çözeceğiz. Tarihi alan yeniden temiz suya kavuşacak."

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Kaynak: AA

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