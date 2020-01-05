Tarihi Zeytinlik semtindeki çalışmalar sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi Zeytinlik semtindeki çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Tarihi Zeytinlik semtindeki çalışmalar sürüyor

6 saat önce

Giresun İl Özel İdaresince tarihi Zeytinlik semtinde sürdürülen ikinci etap "Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım" projesinde sona gelindiği bildirildi.

Tarihi Zeytinlik semtindeki çalışmalar sürüyor, System.String[]

Giresun İl Özel İdaresince tarihi Zeytinlik semtinde sürdürülen ikinci etap "Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım" projesinde sona gelindiği bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, projenin ağustos ayında uygulamaya konulduğu belirtildi.

Sona yaklaşılan çalışmalar kapsamında sit alanı içinde kalan ve 1852 yılında yapılan konak ile bazı ev ve tarihi trafonun restore edildiği kaydedilen açıklamada, bazı binaların sıva, boya, silme ve söve uygulamalarının yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Yüzbaşı Sokak girişinde, mülkiyeti Giresun Belediyesine ait alanın çocuk parkı olarak düzenleneceği ifade edilerek, Giresun Müze girişi karşısındaki alanda, park olacak şekilde düzenleme yapılacağı bildirildi.

Zeytinlik, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:22 Kaynak: AA
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