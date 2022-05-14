Tarihi Zeyve Pazarı'nda Esnafla Sohbet Eden Akşener: "Sonuçta 1 Yıl Kaldı Seçime, Ondan Sonra Cümbür Cemaat Her Şeyi Değiştireceğiz" - Son Dakika
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Tarihi Zeyve Pazarı'nda Esnafla Sohbet Eden Akşener: "Sonuçta 1 Yıl Kaldı Seçime, Ondan Sonra Cümbür Cemaat Her Şeyi Değiştireceğiz"

14.05.2022 16:37

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karaman Ermenek'teki tarihi Zeyve Pazarı’nda esnafla sohbetinde “1 yıl kaldı seçime, çok az kaldı. Ondan sonra cümbür cemaat her şeyi değiştireceğiz” dedi.

Haber: MAHİR BAĞIŞ - Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karaman Ermenek'teki tarihi Zeyve Pazarı'nda esnafla sohbetinde "1 yıl kaldı seçime, çok az kaldı. Ondan sonra cümbür cemaat her şeyi değiştireceğiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karaman programı kapsamında Ermenek ilçesinde tarihi Zeyve Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve pazarcılarla sohbet etti.

Pazar alanındaki fahiş kira bedellerinden şikayet eden esnaf, satış yerlerini kaybetmekten duydukları endişeleri dile getirdi. Akşener, şunları söyledi:

"Benim şöyle bir yöntemim var 20 Ocak 2020'den beri esnaf geziyorum, hiçbir dükkan içinde hiçbir partiyi yermedim, kendi partimi övmedim sadece esnafın derdini, önerilerini hatta eleştirilerini dinledim. Sonra arkadaşlarım kanun teklifini, soru önergesi veriyor iktidarı haberdar ediyorlar. Muhalefet vatandaş tarafından halkın avukatlığını yapmak üzere görevlendirilir iktidar ise hizmet etmek için görevlendirilir.

Biz sizleri dinleriz, bütün aldığımız bu bilhassa özel alanları önce ilgili bakanlıkları arıyorum burayı duymamışsınızdır belki diye iletiyorum, bu arada kamuoyuyla paylaşmıyoruz. Cevap vermeyenler olduğu zaman alıyorum grup konuşmama koyuyorum, Türkiye duyuyor. Burayı mesire yeri olarak birçok insan biliyordur ama bu problemi şimdi Türkiye duyacak. Sonra döneceğiz bu konuyla ilgili araştırma önergeleri, soru önergeleri ile sürekli gündemde tutacağız.

Bütün bunlara rağmen hiçbir şey olmadığı zaman sonuçta 1 yıl kaldı seçime, çok az kaldı. Ondan sonra cümbür cemaat her şeyi değiştireceğiz o ayrı bir şey ama seçim gününe kadar gerçek dertlerin üzerinden yürüyüp rekabeti onun üzerinde yapma kararlılığımız devam edecek. Sizden aldığımız çözüm önerilerini de söylüyoruz. Pandemi döneminde de çok dolaştım ben, çok şey öğrendim esnaftan. Çok makul şeyler söylüyorsunuz."

Tarihi Zeyve Pazarı'nda Esnafla Sohbet Eden Akşener: Sonuçta 1 Yıl Kaldı Seçime, Ondan Sonra Cümbür Cemaat Her Şeyi Değiştireceğiz
Tarihi Zeyve Pazarı'nda Esnafla Sohbet Eden Akşener: Sonuçta 1 Yıl Kaldı Seçime, Ondan Sonra Cümbür Cemaat Her Şeyi Değiştireceğiz
Tarihi Zeyve Pazarı'nda Esnafla Sohbet Eden Akşener: Sonuçta 1 Yıl Kaldı Seçime, Ondan Sonra Cümbür Cemaat Her Şeyi Değiştireceğiz
Tarihi Zeyve Pazarı'nda Esnafla Sohbet Eden Akşener: Sonuçta 1 Yıl Kaldı Seçime, Ondan Sonra Cümbür Cemaat Her Şeyi Değiştireceğiz
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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Tarihi Zeyve Pazarı'nda Esnafla Sohbet Eden Akşener: 'Sonuçta 1 Yıl Kaldı Seçime, Ondan Sonra Cümbür Cemaat Her Şeyi Değiştireceğiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarihi Zeyve Pazarı'nda Esnafla Sohbet Eden Akşener: "Sonuçta 1 Yıl Kaldı Seçime, Ondan Sonra Cümbür Cemaat Her Şeyi Değiştireceğiz" - Son Dakika
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