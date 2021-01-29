Tarihi Zigana Çığ Tüneli felakete davetiye çıkartıyor - Son Dakika

Tarihi Zigana Çığ Tüneli felakete davetiye çıkartıyor

29.01.2021 10:19

- Tarihi Zigana Çığ Tüneli felakete davetiye çıkartıyor Zigana Dağı'nda "81 yıl önce çığ can aldı" diye yapılan tarihi çığ tüneli yıkılma tehlikesi yaşıyor Tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana Dağı geçidinde 81 yıl önce 2'si asker 3 kişinin çığa kurban verildiği bölgede yapılan çığ tüneli...

- Tarihi Zigana Çığ Tüneli felakete davetiye çıkartıyor

Zigana Dağı'nda "81 yıl önce çığ can aldı" diye yapılan tarihi çığ tüneli yıkılma tehlikesi yaşıyor

GÜMÜŞHANE - Tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana Dağı geçidinde 81 yıl önce 2'si asker 3 kişinin çığa kurban verildiği bölgede yapılan çığ tüneli yıkılma tehlikesi yaşıyor. Bölgede kar yağışı ile birlikte turizmin hareketlenmesiyle binlerce kişinin kullandığı tünelin bakımsız hali vatandaşları korkutuyor.

Eski Gümüşhane- Trabzon karayolu üzerinde 2 bin 50 metre rakımlı Zigana dağı geçidine yakın bir noktada yapılan çığ tüneli yüzlerce yıldır kervan yolu olarak kullanılan tarihi ipek yolu üzerinde yer alıyor.

Günümüzde Zigana Kayak Merkezi, Zigana Geçidi, Limni Gölü Tabiat Parkı, Kadırga Yaylasına ulaşmak için her yıl binlerce kişinin geçmek zorunda olduğu tüneli ayakta tutan kolonların birisi koptu, diğeri parçalandı, beton kısımlarda bozulmalar gerçekleşirken, inşaatta kullanılan demirler açığa çıktı.

Yapıldığı dönemde hem bölgenin ağaçsız olması hem de metrelerce kar yağması nedeniyle kızakların kullanıldığı bölgede talihsiz bir çığ faciasının ardından yapılan tünelin son hali için vatandaşlar kullanmaya korktuklarını diye getiriyor.

"Her an yıkılabilir, yıkıldıktan sonra bunun altında birisi kalırsa çok vahim olur"

Yöre sakinlerinden Osman Özgün tünelin son halinin içler acısı olduğunu belirterek "Bu çığ tüneli 1940'lı yılların başlarında yapıldı. Doğduğum zamanlar bu tünel varmış. Son durumu içler acısı. Bugüne kadar sizler bunu dile getirdiniz fakat bugüne kadar hiçbir şey yapılmadı. Şu anda durumu çok vahim. Her an yıkılabilir. Yani yıkıldıktan sonra bunun altında birisi kalırsa çok vahim olur. Yılda en az 500 bin kişi geçiyor o tünelden. Şuanda bile 200 araba var burada. Yaz aylarında, tatillerde bundan kat kat kalabalık oluyor. Yani biran önce yapılması, onarılması veyahut yıkılması gerekiyor. Bir şey düşünülmesi çok uygun olur" dedi.

Tünelin hüzünlü yapım hikayesini de anlatan Özgün, "Önceden kışları çok kar oluyordu. O zamanlar jandarmanın telefon direkleri vardı biraz alçaktı. O telefon direklerine kadar kar oluyordu. Kızaklar karın üstünden çekip gidiyordu. Gümüşhane'den gelen posta vardı. Bu posta Gümüşhane'den gelen yolcuyu alıp Trabzon'a, Trabzon'dan geleni alıp Gümüşhane tarafına bu dağdan aşırıyordu. Benim merhum amcamın kızağı vardı çift at koşulu. Postayı o yapıyordu. Bir gün 2 yolcu alıyor, 2 de askeri buradan alıyor. Benimde kızağı kullanan ve yanında bekar amcamla birlikte dört kişi buradan giderken çığ tünelinin olduğu yerde çığ kopuyor, bunları atlarıyla arabalarıyla kızaklarıyla alıp dereye dolduruyor. Yalnız kızağı kullanan amcam sağ çıkıyor. Diğerlerinin hepsi orada ölüyor. Hatta askerlerin birini bulamıyorlar. Bahar aylarında karlar eridikten sonra çıkardılar. Mezarı da hala burada. Sahibi bile çıkmadı. Ondan sonra buraya çığ tünelini yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Tarihi Zigana Çığ Tüneli felakete davetiye çıkartıyor
Tarihi Zigana Çığ Tüneli felakete davetiye çıkartıyor
Tarihi Zigana Çığ Tüneli felakete davetiye çıkartıyor
Tarihi Zigana Çığ Tüneli felakete davetiye çıkartıyor

Toros Dağları, İpek Yolu, Gümüşhane, Asker, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tarihi Zigana Çığ Tüneli felakete davetiye çıkartıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Taraftarların "Come to Fenerbahçe" çağrısına Eljif Elmas'tan yanıt: Nereye geleyim Allah aşkına Acun Ilıcalı'dan Süper Lig açıklaması: Exxen'de yayınlamak için planımız yok Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 437,6 liradan işlem görüyor Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım Zihinsel engelli genç kız, ailesinin birikimi olan altınları da alarak evden kaçtı Gören dönüp bir daha bakıyor! Yüksekovalı Hira'nın hayali, babasının yaptığı kardan Anıtkabir'le gerçekleşti Kanseri atlattıktan sonra yaşadığı mide problemleri nedeniyle 4 yıldır uyuyamayan vatandaş, 4 saatlik ameliyat ile sağlığına kavuştu
Barış Yarkadaş'tan Mahir Ünal'ın açıkladığı oy oranlarına tepki: AK Parti tek başına yüzde 44 alsın, mesleği bırakırım Barış Yarkadaş'tan Mahir Ünal'ın açıkladığı oy oranlarına tepki: AK Parti tek başına yüzde 44 alsın, mesleği bırakırım         
11:01
Fahiş fiyata çözüm bulmak amacıyla PTT ve kooperatif ortaklığı devreye giriyor Fahiş fiyata çözüm bulmak amacıyla PTT ve kooperatif ortaklığı devreye giriyor         
10:59
Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı         
10:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti         
10:23
Kız çocuğuna cinsel organını gösteren sapık, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı Kız çocuğuna cinsel organını gösteren sapık, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı         
10:04
Sağlık Bakanı Koca, Güney Afrika varyantı için uyardı: Çok daha tehlikeli ve ölümcül Sağlık Bakanı Koca, Güney Afrika varyantı için uyardı: Çok daha tehlikeli ve ölümcül         
09:51
Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı         
09:24
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Nevşin Mengü'ye Nevşin Mengü'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 olumlu yanını söyle" dediler, övgüleri peş peşe sıraladı         
08:10
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu         
00:08
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı         
22:51
Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı         
18:45
İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu         
15:47
Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 11:25:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi Zigana Çığ Tüneli felakete davetiye çıkartıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei