Tarihi zirveye ramak kaldı! Bayramın ilk gününe de yükselişle başlayan dolar rekora koşuyor - Son Dakika

Tarihi zirveye ramak kaldı! Bayramın ilk gününe de yükselişle başlayan dolar rekora koşuyor

13.05.2021 11:58

Son günlerde yükselişine devam eden dolar, tarihi zirvesine doğru ilerliyor. Bayramın ilk gününe de hızlı başlayan dolar, 8,49'dan işlem görürken; Kasım 2020'de 8,58 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Açıklanan yeni kurla birlikte doların rekor tazelemesine ramak kaldı.

Dün, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişe paralel değer kazanan dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde 8,43'ten tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan dolar, Kasım 2020'de gördüğü 8,58'lik tarihi zirveye de çok yaklaştı. Kur saat 11.30 itibarıyla 8,49'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda, euro/TL 10,26'dan, sterlin/TL 11,93'den satılıyor. ABD'de açıklanan dün Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 4,2 ile tahminlerin oldukça üzerinde arttı. Söz konusu veriyle birlikte yükseliş eğiliminde hareket eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,70'e yükselirken, şu dakikalarda yüzde 1,68 seviyelerinde bulunuyor.

PİYASALAR ABD VERİLERİNE ODAKLANDI

Analistler, enflasyonist baskılarla başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere küresel bazda merkez bankalarının faizleri öngörülenden daha önce artırmak zorunda kalması ihtimali nedeniyle tahvil ve döviz piyasalarında oynaklığın arttığını aktardı. Bugünün veri gündeminde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile haftalık işsizlik başvurularının olduğunu bildiren analistler, ABD'nin 10 yıllık faizindeki gelişmelerin de yakından takip edileceğini söyledi.

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Tarihi zirveye ramak kaldı! Bayramın ilk gününe de yükselişle başlayan dolar rekora koşuyor

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Kasım, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarihi zirveye ramak kaldı! Bayramın ilk gününe de yükselişle başlayan dolar rekora koşuyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (3)
  • Misafir : Berat dolar dokuz on lira olacak ya bunlar kara kara düşünüyorlar diyordu.Berat biliyormuş demekki yükseleceğini. Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • Yabancı: Evet... Merak ettiğim konulardan bir tanesi de nedir bilir misiniz? Bizim bu milletin kolay para kazanma aşkı ne zaman bitecek. Ne zaman eldeki parayı şirket kurmak için, üretim için kullanacaklar. Bak gördük işte kolay para kazanacam niyetine ellerindeki sermayeden oldular. Coin.. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Bora y: Ne zaman ülke güvenilir hale gelirse o zaman insanlar para ile iş yapmaya çalışır. İnsanlar şu an para ile para kazanıyor. Neden uğraşsın. 0 0 Yayından Kaldır

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