Tarihi Ziyarette "Selfie" Arası
25 dakika önce
Kuzey Makedonya'ya gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın ziyaretini tarihi bir gün olarak nitelendiren Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, resmi karşılama töreninde selfie arası verdi.
Kuzey Makedonya
'ya gelen Yunanistan
Başbakanı Aleksis Çipras
'ın ziyaretini tarihi bir gün olarak nitelendiren Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev
, resmi karşılama töreninde selfie arası verdi.
Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, "Kuzey Makedonya'yı ziyaret eden ilk Yunan Başbakan. Tarihi bir gün" ifadelerini kullandı. Tarihi ziyareti ölümsüzleştirmek isteyen Zaev, karşılamaya ara vererek Çipras'la selfie çekildi. İki ülke arasındaki 27 yıllık isim sorununun çözülmesinin ardından, yeni ismiyle Kuzey Makedonya olan ülkeyi ilk kez bir Yunanistan Başbakanı ziyaret etti. Tarihi ziyarette Çipras'a 10 bakan, onlarca iş adamı eşlik ediyor. İki ülke arasında ekonomi, savunma, altyapı, ulaştırma alanlarında anlaşmalar imzalanacak. - ÜSKÜP
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:55 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'de Çok Eleştirilen Slimani'ye Sürpriz Talip
La Casa De Papel Dizisinin Yeni Sezonunun İlk Fragmanı Yayınlandı!
Son Dakika! AK Parti İstanbul İl Başkanı: 319 Bin Geçersiz Oy Var
Son Dakika! 31 Mart Yerel Seçimlerine İlişkin İtiraz Süreci Sona Erdi