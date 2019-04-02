Son Dakika Haberleri: Tarihi Ziyarette "Selfie" Arası

Tarihi Ziyarette "Selfie" Arası

25 dakika önce

Kuzey Makedonya'ya gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın ziyaretini tarihi bir gün olarak nitelendiren Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, resmi karşılama töreninde selfie arası verdi.

Tarihi Ziyarette
Kuzey Makedonya'ya gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın ziyaretini tarihi bir gün olarak nitelendiren Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, resmi karşılama töreninde selfie arası verdi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, "Kuzey Makedonya'yı ziyaret eden ilk Yunan Başbakan. Tarihi bir gün" ifadelerini kullandı. Tarihi ziyareti ölümsüzleştirmek isteyen Zaev, karşılamaya ara vererek Çipras'la selfie çekildi. İki ülke arasındaki 27 yıllık isim sorununun çözülmesinin ardından, yeni ismiyle Kuzey Makedonya olan ülkeyi ilk kez bir Yunanistan Başbakanı ziyaret etti. Tarihi ziyarette Çipras'a 10 bakan, onlarca iş adamı eşlik ediyor. İki ülke arasında ekonomi, savunma, altyapı, ulaştırma alanlarında anlaşmalar imzalanacak. - ÜSKÜP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:55 Kaynak: İHA

Yunanistan, Zoran Zaev, Makedonya, Güncel
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