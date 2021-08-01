Tarihimizdeki ilk altın madalya! Milli okçumuz Mete Gazoz Olimpiyat şampiyonu oldu

Tokyo'da klasik yay bireysel branşında mücadele eden Mete Gazoz, finalde İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalyanın sahibi olurken, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını da kazandırmış oldu.

"SÖZ VERMİŞTİM"

Mete altın madalyanın ardından, "Çok mutluyum.Artık Türk okçuluğunun altın madalyası var. Ben çok mutluyum. Tokyo'da altın alacağım diye söz vermiştim, sözümü tuttum. Süper. Herkese çok teşekkür ederim."

BEŞİNCİ ALTIN MADALYA

Okçuluk, Türkiye'nin Olimpiyat Oyunları tarihinde altın madalya kazandığımız beşinci branş oldu. Daha önce güreş, halter, judo ve tekvando da altın madalya kazanmıştık.

DÜNYA 1 NUMARASINI ELEDİ

Mete Gazoz, çeyrek finalde dünya 1 numarasını, yarı finalde ev sahibini, finalde ise geriden gelerek İtalyan rakibini yendi.