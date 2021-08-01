Tokyo'da klasik yay bireysel branşında mücadele eden Mete Gazoz, finalde İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalyanın sahibi olurken, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını da kazandırmış oldu.
Mete altın madalyanın ardından, "Çok mutluyum.Artık Türk okçuluğunun altın madalyası var. Ben çok mutluyum. Tokyo'da altın alacağım diye söz vermiştim, sözümü tuttum. Süper. Herkese çok teşekkür ederim."
Okçuluk, Türkiye'nin Olimpiyat Oyunları tarihinde altın madalya kazandığımız beşinci branş oldu. Daha önce güreş, halter, judo ve tekvando da altın madalya kazanmıştık.
Mete Gazoz, çeyrek finalde dünya 1 numarasını, yarı finalde ev sahibini, finalde ise geriden gelerek İtalyan rakibini yendi.
Son Dakika › Spor › Tarihimizdeki ilk altın madalya! Milli okçumuz Mete Gazoz Olimpiyat şampiyonu oldu - Son Dakika Spor