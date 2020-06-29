"Tarihin Arka Odası" 5 yıl sonra TRT 1'de seyirciyle buluşacak - Son Dakika

"Tarihin Arka Odası" 5 yıl sonra TRT 1'de seyirciyle buluşacak

"Tarihin Arka Odası" programı, 5 yıllık aranın ardından TRT ekranlarında seyircilerin beğenisine sunulacak.

"Tarihin Arka Odası" programı, 5 yıllık aranın ardından TRT ekranlarında seyircilerin beğenisine sunulacak.

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Tarihçi-yazar Murat Bardakçı, Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve Prof. Dr. Nurhan Atasoy'un yorumcu olarak yer alacağı program, bu akşam canlı olarak 22.30'da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden yapılacak.

Programda, Türkiye'nin en yeni ve en modern kitaplığı olan Millet Kütüphanesi ile ilk defa sergilenen eserler tanıtılacak.

Yayında ayrıca Millet Kütüphanesi'nde açılan ve Türkiye'de bugüne kadar düzenlenmiş benzerlerinin içerisinde en zengini olan "el-yazması kitap ve belge sergisi" de izleyicilere yakından gösterilip, tarihi anlatılacak.

Bu kapsamında hat tarihinin en kıymetli el yazmaları olan Kur'an-ı Kerimler, Divan-ı Lügati't-Türk, Evliya Çelebi'nin meşhur Seyahatnamesi, Yavuz Sultan Selim'in Divan'ı, Kanuni Sultan Süleyman'ın, II. Abdülhamid'in ve diğer padişahların el-yazıları, Tanzimat Fermanı'nın şimdiye kadar sergilenmemiş orijinal metni ve daha birçok eser ilk kez "Tarihin Arka Odası" programı aracılığıyla görülebilecek.

Nurhan Atasoy, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Tarihin Arka Odası' 5 yıl sonra TRT 1'de seyirciyle buluşacak - Son Dakika

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