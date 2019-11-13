Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesinde 12 yıldır faaliyet gösteren Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYHAM), sadece kentin değil aynı zamanda cumhuriyet tarihine ışık tutan önemli olayların da görsel ve işitsel arşivini barındırıyor.

Kurulduğu günden beri kente ilişkin tüm yazılı, görsel ve işitsel dokümanları toplayan KAYHAM, Kayseri'nin İhtisas Kütüphanesi ve İstatistiki Veri Bankasını oluşturmaya devam ediyor.

1935 yılında açılan Sümerbank Bez Fabrikasının açılış törenine ait görüntülerin yanı sıra birçok tarihi olayı bugünlere taşıyan belgelerin de yer aldığı merkezde, Kayseri'ye ait görsel ve işitsel materyal dijital ortama aktarılıyor.

Halit Refiğ'in yönetmenliğini yaptığı ve 1969 yılında Kayseri'de çekilen "Bir Türk'e Gönül Verdim" filminin orijinal negatifinin de bulunduğu KAYHAM'ın faaliyet alanı, 2016 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi arasında imzalanan "Kayseri Görsel ve İşitsel Arşivi Oluşturma Protokolü" ile genişletildi.

Yaklaşık 50 bin dijital, 15 bin de basılı fotoğraf bulunan merkezde, 68 CD, yaklaşık 4 bin kitap, yüksek lisans ve doktora tezi ile 10 bin süreli yayın, makale, haber, röportaj ve konuşma metni yer alıyor.

Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Somuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente ait tüm görsel, işitsel ve yazılı dokümanları gerekli işlemlerden geçirerek dijital ortama aktardıklarını söyledi.



Merkezin, kütüphanecilik ve istatistiki veri tabanı oluşturma işlevi yürüttüğünü aktaran Somuncu, şu bilgileri verdi:

"Kütüphanecilik faaliyetleri kapsamında Kayseri hakkında bugüne kadar yazılmış eserler bir merkezde toplanmaktadır. Kaynaklar, üniversite enstitülerinden, kütüphanelerden, kişi ve kurumların internet sitelerinden indirilerek veya satın alınarak temin edilmekte. Veri tabanının oluşturulmasındaki amaç endüstride ve üniversitede Kayseri konulu araştırma yapacaklara istatistiki bilgi hazırlamak ve sunmak."

"Merkezimiz, Kayseri'yi arşivlemeye devam edecek"

Arşivlenen yaklaşık 2,5 terabaytlık görsel malzemeyi, araştırmacıların, bilim insanlarının, yazarların ve sanatçıların ulaşabileceği bir internet sitesi oluşturarak hizmete açmak istediklerini vurgulayan Somuncu, "Kayseri ile ilgili bütün dokümanlar burada düzenli bir şekilde bulunacağı için insanların kaynaklara ulaşması daha kolay olacak. Merkezimiz, dünya var oldukça Kayseri'yi arşivlemeye devam edecek. Dokümanları daha sade hale getirip, güncel olarak Kayseri'nin tüm istatistiki verilerini yayınlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Somuncu, arşivlerinde cumhuriyet tarihinin önemli kilometre taşlarından biri olan Sümerbank fabrikasının açılış törenine ait videonun da bulunduğuna dikkati çekti.

Kayseri Kültür ve Turizm Derneğinin kurucusu merhum Nevzat Türkten ile şimdiki başkanı Alim Gerçel'in de merkeze katkı sağladığını aktaran Somuncu, "KAYHAM olarak sosyal medya hesaplarımız üzerinden bir duyuru yayınladık. Bu duyuruda Kayseri görsel arşivine katkıda bulunmak isteyen tüm kişi ve kurumlardan vermek istedikleri görsel dokümanlar varsa bizimle paylaşmalarını istedik." diye konuştu.