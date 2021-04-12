TARİHİN AYNASI KÜLTÜREL SERVET - Geçmiş "tarihi eser doktorlarının" elinde yeniden hayat buluyor (2) - Son Dakika

TARİHİN AYNASI KÜLTÜREL SERVET - Geçmiş "tarihi eser doktorlarının" elinde yeniden hayat buluyor (2)

12.04.2021 13:13

Türkiye'de, tarihi eserlerin bakım ve yenileme çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesindeki bölge laboratuvarı müdürlüklerinde görevli restoratör ve konservatörlerce yapılıyor.

Türkiye'de, tarihi eserlerin bakım ve yenileme çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesindeki bölge laboratuvarı müdürlüklerinde görevli restoratör ve konservatörlerce yapılıyor.

AA ekibi, Türkiye'de büyüklük bakımından alanında 2. sırada yer alan Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'nda, adeta "tarihi eser doktoru" gibi hizmet veren restoratör ve konservatörlerin çalışmalarını görüntüledi.

Farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan eserlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan restoratörler, müzelerin envanterine kayıtlı on binlerce eserin bakım ve onarımını bilimsel kriterlere uygun yapıyor.

Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürü Cengiz Özduygulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 restöratör ve konservatörün yanı sıra 4 analiz çalışanıyla hizmet verdiklerini söyledi.

Özduygulu, "Laboratuvarımızın bir özelliği de bölge laboratuvarı olması. Toplamda 12 il, bizim sorumluluk alanımızda. Bilgi ve tecrübelerimizden dolayı, tüm Türkiye'den, ihtiyaç duyulduğunda eski eserleri misafir etmekte ve restorasyonunu yapmaktayız." dedi.

2 yılda 10 bin eser üzerinde çalışıldı

Kazı alanlarından çıkan eserlerin laboratuvarlara geldiğini anlatan Özduygulu, öncelikle hastanelerdeki hasta dosyalarına benzer eser kartları oluşturduklarını söyledi.

Özduygulu, şöyle konuştu:

"Kartlar eserin o anki durumunu belgeliyor. Kartlarda fotoğraflar ve detaylı bilgiler yer alıyor, belgeleme işlemleri için çeşitli analizler yapıyoruz. Bizim yaptığımız işler bilgi, tecrübe ve beceri gerektiren işler. Arkeolojik eserlerin içinde metal eserler, taşlar, pişmiş topraklar, cam eserler bulunuyor. Bunun dışında etnografik eserlerimiz de bulunuyor, halı, kilim, belgeler, kitaplar gibi eserler üzerinde çalışıyoruz. Eser sayısı, bizim çalışmalarımızı göstermekle birlikte bazen de çalışmalarımızı tamamen gösteremiyor. Bir kilim çalışıyoruz ve kilim üzerinde 2 kişi 6 ay çalışabiliyor, 6 ayda tek bir eser üzerinde çalışmış oluyorlar. Sikke çalışırken de bir kişi günde bir sikke çalışabiliyor. Geçen sene için eser sayımıza baktığımıza 6 bin civarında eser çalışmışız, pandemi dönemi olması ve esnek çalışmaları hesaba kattığımızda aslında ciddi anlamda çokça bir sayı. Bir önceki sene ise salgın olmamasına rağmen 4 bin 300 civarında eser çalıştık. Bu tamamen laboratuvarlarımıza gelen eserlerimizin niteliğine bağlı. Son iki yılda 10 binin üzerinde eser çalıştık."

Restorasyonun onarımla alakalı çalışmaları, konservasyonun ise eseri koruma amaçlı teknikleri içerdiğini anlatan Özduygulu, bir eserin niteliğinin, çalışma tekniğini ve süresini belirlediğini vurguladı.

Parçalar mikroskop altında birleştiriliyor

Özduygulu, Sinop'ta bir kazıda çıkarılan Helenistik döneme ait vazoların parçalar halinde geldiğini ve birleştirmeler yaparak, eseri bir bütün şeklinde müzede sergilenebilir haline getirdiklerini söyledi.

Sikkelerin mikroskop altında detaylı bir şekilde restorasyon ve konservasyonunun yapıldığını belirten Özduygulu, "Mikroskop altında çalışmamızın sebebi, gözle göremediğimiz tüm detayları orada görüp, eserin restorasyonu ve konservasyonu için gerekli tüm çalışmaları yapabilmek. Bir sikke günlerce çalışma gerektirirken, başka bir sikke bir günde bitebiliyor. Elimizde çalıştığımız sikkeler, Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne ait Osmanlı ve Cumhuriyet'in ilk dönemine ait mühürler. Sikkelerimiz de Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait." ifadelerini kullandı.

Atatürk'e ait giyinme paravanının restorasyonu da yapılıyor

Özduygulu, Cumhuriyet Müzesi envanterinde bulunan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edilen, üzerinde işli kumaş ve kağıt detayların olduğu ahşap giyinme paravanın restorasyonunu titizlikle yaptıklarını belirtti.

Atatürk tarafından kullanılan 4 parçalı paravanın kumaş, kağıt ve ahşaptan oluştuğunu, restorasyonu için alanında uzman restoratörlerce grup çalışması yaptıklarını kaydeden Özduygulu, "Bu eser, Atatürk'e daha önce hediye edilmiş ve II. Meclis binasında kullanılmış, Cumhuriyet Müzesi envanterine geçmiş bir eserdir. Sonrasında eserdeki yıpranma neticesinde, depoya kaldırılmıştır. Bizim çalışmalarımızdan sonra da Cumhuriyet Müzesi'nde sergilenecektir. Böyle bir eserin restorasyonu yaklaşık bir yılın üzerinde sürer. 6 aydır çalışıyoruz, bir 6 ay daha çalışmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kültepe kazılarından eserler çalışılıyor

Kayseri Kültepe kazılarından çıkarılan, Eski Tunç dönemine ait dünyaca ünlü idollerin de laboratuvarda olduğunu belirten Cengiz Özduygulu, eserin, laboratuvara getirilirken zarar görmemesi için kazıdan toprakla birlikte çıkarıldığını söyledi.

Özduygulu, "Ana tanrıça figürünü betimleyen figürlere 'idol' deniyor. Bize geldiklerinde önce sağlamlaştırma yaptık, ardından mekaniz temizlik ve pek çok teknikle eserleri teşhir edilebilir hale getirdik. Bu eserlerin restorasyonu 2 yıl sürdü. 4 arkadaşımız çalıştı ve gruptan 60 eserimiz var." dedi.

Cengiz Özduygulu, Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait belgeler, hizmet cetvelleriyle farklı dönemlere ait çinilerin de restorasyon ve konservasyonunu da yaptıklarını sözlerine ekledi.

TARİHİN AYNASI KÜLTÜREL SERVET - Geçmiş tarihi eser doktorlarının elinde yeniden hayat buluyor (2)
TARİHİN AYNASI KÜLTÜREL SERVET - Geçmiş tarihi eser doktorlarının elinde yeniden hayat buluyor (2)
TARİHİN AYNASI KÜLTÜREL SERVET - Geçmiş tarihi eser doktorlarının elinde yeniden hayat buluyor (2)
TARİHİN AYNASI KÜLTÜREL SERVET - Geçmiş tarihi eser doktorlarının elinde yeniden hayat buluyor (2)

Restorasyon, Cumhuriyet, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TARİHİN AYNASI KÜLTÜREL SERVET - Geçmiş 'tarihi eser doktorlarının' elinde yeniden hayat buluyor (2) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı Fatih Terim ve Yönetim arasında tansiyonu yükselten 7 madde ortaya çıktı Fatih Terim ve Yönetim arasında tansiyonu yükselten 7 madde ortaya çıktı Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek Felakete davetiye çıkarıyor! Uzman isimden, korona hastalarına Felakete davetiye çıkarıyor! Uzman isimden, korona hastalarına "sıcak duş" uyarısı: Yoğun bakım riskini artırıyor Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun babası hayatını kaybetti Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun babası hayatını kaybetti Çocuğunun gözü önünde eski eşini döven Zarap: Öldürme niyetinde değildim, hayatta olmasından belli zaten Çocuğunun gözü önünde eski eşini döven Zarap: Öldürme niyetinde değildim, hayatta olmasından belli zaten Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi

Son Dakika Haberleri
13:23 ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in lüks evini Türk iş adamı alıyor
13:17 ABD'de suç makinesi saldırganın, polisi öldürdüğü olayın kamera görüntüleri servis edildi
13:08 Oyuncu Melisa Döngel, Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'nın radarına girdi
12:54 Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun babası yaşamını yitirdi
12:50 Çinli iki dev TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretecek
12:47 PCR testi pozitif çıkanlara dikkat! Uzman isim uyardı: Sıcak duş almak yoğun bakım riskini artırıyor
12:42 İhbar üzerine harekete geçen ekipler girdikleri banyoda cansız beden buldu
12:30 Prof. Dr. Tufan Tükek isyan ederek açıkladı: Biontech aşısı randevusuna gitmeyenler yüzünden aşılar çöpe gitti
12:15 The Sopranos dizisinin usta oyuncusu Joseph Siravo yaşamını yitirdi
12:10 Bakan Pekcan duyurdu! Ticaret sicil belgeleri Türkiye'nin tamamında elektronik ortamda temin edilebilecek
ABD Başkan Yardımcısı Harris'in satışa çıkardığı lüks evi Türk iş adamı alıyor ABD Başkan Yardımcısı Harris'in satışa çıkardığı lüks evi Türk iş adamı alıyor         
13:14
Ameliyat masasına yatan Radamel Falcao, son halini takipçileriyle paylaştı Ameliyat masasına yatan Radamel Falcao, son halini takipçileriyle paylaştı         
12:26
Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu         
11:37
İhbara giden ekipler, banyoda cansız beden buldu İhbara giden ekipler, banyoda cansız beden buldu         
11:25
Çin'den ayrılmak isteyen Talisca, Türk kulüplerine göz kırptı Çin'den ayrılmak isteyen Talisca, Türk kulüplerine göz kırptı         
11:07
ABD'yi karıştıran olayın görüntüleri servis edildi! Suç makinesi, polisi otomatik tüfekle böyle öldürdü ABD'yi karıştıran olayın görüntüleri servis edildi! Suç makinesi, polisi otomatik tüfekle böyle öldürdü         
11:06
Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi         
10:43
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak         
10:10
Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu         
09:06
Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak? Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak?         
08:58
Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü "dinlendirme" formülünün ele alınacağı bu toplantılarda         
07:49
Ralli yarışları sonrası heyetle kavga eden Mustafa Üstündağ gözaltına alındı Ralli yarışları sonrası heyetle kavga eden Mustafa Üstündağ gözaltına alındı         
05:15
Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin         
23:54
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı         
19:43
Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük         
17:20
Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı         
15:31
Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2021 13:30:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TARİHİN AYNASI KÜLTÜREL SERVET - Geçmiş "tarihi eser doktorlarının" elinde yeniden hayat buluyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei