Tarihin bilinen ilk dezenfektanı virüsle savaşta yerini aldı

Korona virüs, zeytinyağı sabununa olan ilgiyi artırdı

BALIKESİR - İnsanlık tarihinin bilinen en eski dezenfektanlarından birisi olan zeytinyağı sabunu korona virüs salgını nedeniyle büyük talep görmeye başladı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabun üreticileri ihtiyaca cevap vermek için yoğun bir mesai harcıyorlar.

Dünya çapında yayıla ve son olarak Türkiye'de de görülen korona virüs temizlik ürünleri ve dezenfektan maddelere olan ilgiyi katlayarak artırdı. Uzmanların özellikle sabun ile bol bol el ve yüzün yıkanması gerektiğinin vurgulanması üzerine tarihin bilinen en eski dezenfektanı olarak bilinen zeytinyağı sabununa ilgiyi artırdı. Özellikle sık kullanımının yan tesirinin olmadığı ve tamamen doğal yollar ile üretilen zeytinyağı sabunları son günlerde çok büyük rağbet görmeye başladı.

Zeytinyağı ve zeytinyağı sabunu üreticisi ve satıcısı Zafer Soykara "Bun günlerde aşırı talep var. Daha doğrusu bu korona virüsü sonrasında ciddi bir talep oluştu. Gelen müşterilerin bir çoğu artık sabun almaya başladı. İhtiyaca cevap verebiliyoruz. Ama esasında biraz hazırlıksız yakalandık. Talebe cevap vermek için stoklarımızı çoğalttık" dedi.

Doğal olması ve yüksek kir tutucu özelliği ile dikkat çeken zeytinyağı sabunu hakkında bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Kıvrak "Zeytinyağı sabunu, zeytinyağı doğal olarak tekli doymamış yağlara sahiptir. Bu yüzden tekli doymamış yağların özelliği, sabunun temizleme gücünü daha çok artırmaktadır. Zeytinyağı sabunu elinizdeki kire direk olarak yapışır. Doymamış olduğu içinde o kiri oradan söküp alıp sizin üzerinizden dışarıya çıkmasını sağlıyor. Aynı zamanda içinde gliserin olduğu için zeytinyağlı sabunlar elinizi yumuşatarak, her hangi bir şekilde cildinize zarar vermeden temizliğini yapıyor. Sıklık ile kullanıldığında her hangi bir şekilde elinizde yan etkiye sebebiyet vermiyor.