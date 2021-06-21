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Tarihin çocuklarından UNESCO'ya uçurtmalarla selam - Son Dakika

Tarihin çocuklarından UNESCO'ya uçurtmalarla selam

21.06.2021 08:53
Tarihin çocuklarından UNESCO'ya uçurtmalarla selam, System.String[]

Nefes alan tarihi ile bir dünya markası olan Bergama'nın UNESCO Dünya Mirası Lisesi'ne girişinin 7. yıl dönümünde, her birisi tarihin izleri içerisinde yaşayan çocuklar, uçurtmaları ile diğer UNESCO Dünya Mirası Alanlarına selam gönderdiler.

Bu yıl ilki düzenlenen Akropol, Asklepion ve Bazalika'da gerçekleştirilen 1. Uçurtma Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Tüm insanlık için korunması gerekli, her yönüyle tarihin soluk aldığı kadim şehir Bergama'mızın geleceğinin ve mirasının emanetçileri çocuklarımızla böylesi bir organizasyon gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Koronavirüs nedeniyle sınırlı katılımla düzenlediğimiz 1. Uçurtma Festivalimizi önümüzdeki yıllarda daha çok katılımla gerçekleştireceğiz" dedi.

FESTİVALE ÜNLÜ KLARNET VİRTÜÖZÜ BERGAMALI HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ'DE KATILDI

'İnsanlığa Miras, Çocuklara Emanet Bergama' teması ile gerçekleştirilen şenliğe Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar,Ünlü Klarnet Virtüözü Hüsnü Şenlendirici, UNESCO Bergama Alan Başkanı Dr. Emre Ataberk, BERKSAV Başkanı Gökhan Gönlügör, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, aileler ve çocuklar katıldı. Akropol, Asklepion ve Kızıl Avlu'da (Bazalika) gerçekleştirilen 1. Uçurtma Festivali'nde, yarının büyüğü olarak UNESCO Dünya Mirası Bergama'ya sahip çıkacak olan çocuklarda kültürel ve tarihi bilincinin artırılması hedefiyle organizasyonun yapıldığına dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Kadim şehrimiz Bergama'mız yaşamın başladığı ilk andan bugüne kadar kesintisiz olarak medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bugün çok anlamlı bir etkinliği gerçekleştiriyor olmanın heyecanını tüm Bergama olarak yaşıyoruz. Çocuklarımız nefes alan tarih Bergama'mızdan uçurtmaları ile diğer UNESCO Dünya Miras Alanları'na tarih kokan selamlarını gönderdiler" dedi.

ALAN BAŞKANI DR. ATABERK; "ETKİNLİĞİMİZ BİZİ GELECEK İÇİN DAHA DA HEYACANLANDIRDI"

Bergama'nın eşsiz değere sahip geçmişi ile tarihi ve ören yerleri Akropol, Asklepion ve Kızıl Avlu'da havalanan her bir uçurtma ile diğer UNESCO Dünya Mirası Alanları'na mesajlar ve selamlar gönderdiklerini belirten Bergama Alan Başkanı Dr. Emre Ataberk, "Bergama, Helenistik dönemde Pergamon Krallığı'nın başkenti olan antik Pergamon kentinin yer aldığı yamaçta kuruludur. Pergamon Krallığı'nın kurulmasından önce küçük ölçüde ziraat ile uğraşan insanların toplandığı bir yer olan Pergamon'un bilinen en eski tarihinin MÖ 3. bin yıl olduğu kabul edilir. Yörenin en eski yeri Yortanlı Mezarlığı'dır. Kurulduğu günden bugüne, kesintisiz olarak yaşamın ve yerleşimin sürdüğü benzersiz bir kent olan Bergama, günümüzde çok sayıda uygarlığın izlerini taşımakta olması sebebiyle evrensel bir değere sahiptir. Sahip olduğu nitelikler bakımından üstün evrensel değer taşıdığı düşünülen yerleşim, 2014 yılında Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı adı altında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmış ve insanlığın ortak mirası olarak tescillenmiştir. Bu yönüyle tüm insanlık için korunması gerekli, önemli bir öğrenme kaynağı olan kentin geleceğinin ve mirasının emanetçileri ise öncelikle yarının büyükleri çocuklarımızdır. Tarih ve kültürel farkındalık için düzenlenen bu etkinliğimizin anlamı çok büyük" dedi.

FESTİVAL BERGAMA BİRLİKTELİĞİNE ÖRNEK OLDU

Bu yıl ilki düzenlenen Uçurtma Festivali Bergama Alan Başkanlığı öncülüğünde Bergama Belediyesi, Bergama Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Alman Arkeoloji Enstitüsü Pergamon Kazı Başkanlığı, Mimar Sinan Sanatlar Üniversitesi, Bergama Ticaret Odası, Bergama Müze Müdürlüğü, Bergama Kültür ve Sanat Vakfı, İzmir Vakfı, Bergama'yı Sevenler Turizm Derneği, Komet Kültür ve Sanat Projeleri, Bergama Aktif Bisikletçiler Derneği, Bergama İlgili Babalar Derneği, Miniart Atölye, Bergama Amatör Fotoğrafçılar Derneği birlikteliği ile vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile düzenlendi.

Tarihin çocuklarından UNESCO'ya uçurtmalarla selam

UNESCO Dünya Mirası, Koronavirüs, Hakan Koştu, Bergama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Tarihin çocuklarından UNESCO'ya uçurtmalarla selam - Son Dakika


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