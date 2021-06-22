Üye Girişi
Tarihin doğayla bütünleştiği "Rabat Vadisi" el değmemiş güzellikleriyle ilgi çekiyor - Son Dakika

Tarihin doğayla bütünleştiği "Rabat Vadisi" el değmemiş güzellikleriyle ilgi çekiyor

22.06.2021 12:16
Tarihin doğayla bütünleştiği

Tunceli'de yeşil doğasıyla öne çıkan koruma altındaki Rabat Vadisi, tarihi yapıları, şelaleleri ve yaban hayatı varlığıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Tunceli'de yeşil doğasıyla öne çıkan koruma altındaki Rabat Vadisi, tarihi yapıları, şelaleleri ve yaban hayatı varlığıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 2013'te birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Rabat Vadisi, Tunceli turizmi açısından büyük önem taşıyor.

Sıcak havalarda dere, şelale ve göletleriyle ziyaretçilerine ferah bir ortam sunan vadi, kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çemçeli köyüne bağlı Örtülü mezrasında yer alıyor.

Araçlarıyla vadinin bulunduğu köye ulaşan yöre sakinleri ve farklı illerden turlarla gelen ziyaretçiler, yaya devam ettikleri gezilerinde önce Rabat Köprüsü'nü ziyaret ediyor.

Su seviyesinden kilit taşına kadar yaklaşık 5 metre yükseklikte olan taş köprüye çıkan ve çevresinde gezinti yapan ziyaretçiler, doğada piknik yapıyor, fotoğraf çekiyor. Sıcaktan bunalan bazı ziyaretçiler de tarihi köprünün altındaki şelalelerin oluşturduğu göletlerde yüzerek serinliyor.

Rotalarını Rabat Kalesi olarak adlandırılan dağa çeviren ziyaretçiler, dağın içine oyulan basamaklı tünelden tırmanarak vadinin en yüksek noktasına çıkıyor.

Burada bazı tarihi kalıntıları ve vadinin manzarasını izleyen ziyaretçiler, yaban keçisi, vaşak, kelebek ve bozayı gibi hayvanları da doğal ortamlarında görüntüleme fırsatı yakalıyor.

Rabat Vadisi çeşitli uygarlıklardan izler taşıyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, AA muhabirine, Tunceli'nin en çok bilinen yönünün doğası olduğunu söyledi.

Kentin doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi mekanlarıyla da öne çıktığını ifade eden Ulaşoğlu, "Bizim alanda yapmış olduğumuz çalışmalarda tarihin çok değişik dönemlerine ait uygarlıkların izine rastladık ve bu dönemlere ait bulgularımız ile tarihi varlıklarımız bulunuyor. Tarihi ve tescilli Rabat Vadisi'nde köprümüz ve Urartular döneminden dağ oyularak yapılan kalemiz mevcut. Urartular, kalelerini dağları oyarak yapardı, burada da böyle bir kale mevcut." dedi.

Ulaşoğlu, ilkbaharda karların erimesiyle vadinin yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladığını belirterek, "Bu alan turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilmektedir. Vadi tarihi bir özelliğe sahip olmakla birlikte aynı zamanda doğal güzellikleriyle de insanı cezbeden bir yer." ifadelerini kullandı.

Vadinin doğası, kültürel zenginlikleri ve tarihi yaşanmışlıkları açısından dikkati çektiğini anlatan Tunceli Müzesi Müdürü Kenan Öncel de bölgede geçmiş yıllarda tarihi çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Öncel, şu bilgileri paylaştı:

"Vadide Urartular döneminde yapıldığı değerlendirilen kayaya oyulmuş bir tünel bulunuyor. Urartulardan sonra buranın Roma ve diğer uygarlıklar döneminde de kullanıldığını, Anadolu Türk Beylikleri dönemine ait kemerli bir köprünün halen ayakta durduğunu, Orta Çağ tarihine ait diyebileceğimiz bir su değirmeninin de olduğunu, buranın güzel bir kültürel dokusunun olduğunu söyleyebiliriz."

"Burada doğa ve tarih çok ahenkli bir birliktelik oluşturmuş"

Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Yılmaz da vadinin tarih ile doğanın bütünleştiği ve yabanıl peyzajın korunduğu ender alanlardan biri olduğunu dile getirdi.

Vadideki tarihi taş kemerli köprünün restorasyona ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Tunceli'nin doğası zaten Türkiye'de çok az müdahale edilmiş alanlardan bir tanesi ve umuyoruz bu şekilde korunabilir. Burası şelalesi, köprüsü ve yürüyüş yollarıyla kendine has özellikte güzellikler sunuyor. Burada doğa ve tarih çok ahenkli bir birliktelik oluşturmuş." diye konuştu.

Erzurum, Tunceli, piknik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihin doğayla bütünleştiği 'Rabat Vadisi' el değmemiş güzellikleriyle ilgi çekiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

MİT, kırmızı bültenle aranan teröristi etkisiz hale getirdi 12:01 MİT, kırmızı bültenle aranan teröristi etkisiz hale getirdi Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında 11:47 Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış! CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum 11:34 CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum
İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu 11:20 İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı Galatasaray da listesine aldı 10:54 Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı Galatasaray da listesine aldı Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi 10:43 Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi
Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş 10:09 Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü 10:02 Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü

Son Dakika Haberleri
12:10 Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler
12:00 MİT, kırmızı bültenle aranan teröristi etkisiz hale getirdi
11:47 Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış!
11:46 Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu
11:34 CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum
11:29 Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu
11:26 Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı
11:20 İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu
11:07 Dolar güne düşüşle başladı, 8,75'ten işlem görüyor
10:58 TÜİK merak edilen araştırmanın sonuçlarını yayınladı! Gelir seviyesi en yüksek olan il İstanbul
Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler         
12:11
Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi         
11:47
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı         
10:55
Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı         
10:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
10:19
1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor!         
10:07
Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti         
09:54
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
Yeğeniyle yasak ilişki yaşayan Murat Başoğlu, gittiği spor salonunda darbedildi Yeğeniyle yasak ilişki yaşayan Murat Başoğlu, gittiği spor salonunda darbedildi         
09:19
AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi         
09:14
Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler         
08:55
Yılmaz Özdil ima etti, Uğur Dündar çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım Yılmaz Özdil ima etti, Uğur Dündar çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım         
08:34
İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma         
08:25
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
"Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 12:31:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihin doğayla bütünleştiği "Rabat Vadisi" el değmemiş güzellikleriyle ilgi çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement