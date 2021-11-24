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Tarihin en acımasız seri katili! Kurbanlarını öldürüp kıyma yaptı, domuz etiyle karıştırıp sattı! - Son Dakika

Tarihin en acımasız seri katili! Kurbanlarını öldürüp kıyma yaptı, domuz etiyle karıştırıp sattı!

24.11.2021 15:09
Tarihin en acımasız seri katili! Kurbanlarını öldürüp kıyma yaptı, domuz etiyle karıştırıp sattı!

Kanada'da duyanların tüylerini diken diken eden bir seri katil vakası yaşandı. Robert Pickton isimli bir adam, 60'tan fazla seks işçisini öldürdüğünü, cansız bedenlerinden ise kıyma yapıp domuz etiyle karıştırarak köylüye sattığını itiraf etti.

Robert Pickton, bir domuz çiftliğinde yaşayan annesi ve babasının ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi. Ablası Louise, ailenin bir kızın domuz çiftliğinde büyümesinin uygun olmadığını düşündükleri için akrabalarının yanına yaşamaya gitti. Robert ve küçük kardeşi David, daha çocukluk dönemlerinde çiftlikte çalışmaya başladı.

Tarihin en acımasız seri katili! Kurbanlarını öldürüp kıyma yaptı, domuz etiyle karıştırıp sattı!

OKULDA LAKABI 'KOKUŞMUŞ DOMUZCUK'MUŞ

Pickton; çoğunlukla gübre kokan pis kıyafetlerle okula gitmek zorunda kalıyordu ve yaşıtları tarafından "kokuşmuş domuzcuk" lakabıyla anılıyordu. Bu durum onda özgüven sorunu yaratmasına rağmen gençlik dönemlerine kadar okula gitti. Evcil hayvanı olarak kabul ettiği buzağıyı ahırda katledilmiş bir şekilde gördüğünde okulu bırakmaya ve kasap çırağı olmaya karar verdi.

ÇİFTLİKTE TEK BAŞINA KALINCA BUNALIMA GİRDİ

Anne ve babasının ölümünden sonra kardeşlerinin haklarında vazgeçmesi üzerine domuz çiftliğinin bütün yönetimi Robert'a kaldı. Çiftlikte tek başına olmasının yarattığı psikolojik buhran onun psikopat yanının ortaya çıkmasına neden oldu.

KURBANLARININ ETLERİNİ KIYMA YAPIP DOMUZ ETİYLE KARIŞTIRARAK SATTI

20 yıl içinde 49 seks işçisini katlettiği ortaya çıktı. Bu rakam resmi olmayan bilgilere göre 60'a kadar çıkıyordu. Öldürdüğü kadınların cesedeni gömmek ya da atmak yerine yok etmeyi tercih ediyordu. Kurbanlarının etlerini parçaladıktan sonra kıyma makinesinden geçiren Robert, kimi zaman bu kıymayı domuzların yem olarak veriyor kimi zaman köylüye dağıtıyor kimi zaman ise domuz etiyle karıştırarak satıyordu.

KURBAN SAYISI KESİN DEĞİL

22 Şubat 2002 yılında yakalanan Robert, 27 cinayet ve 1 cinayete teşebbüsten suçlu bulundu. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Robert'ın kurbanlarının sayısı günümüzde dahi kesin olarak ortaya çıkartılamadı.

Tarihin en acımasız seri katili! Kurbanlarını öldürüp kıyma yaptı, domuz etiyle karıştırıp sattı!

Cinayet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarihin en acımasız seri katili! Kurbanlarını öldürüp kıyma yaptı, domuz etiyle karıştırıp sattı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarihin en acımasız seri katili! Kurbanlarını öldürüp kıyma yaptı, domuz etiyle karıştırıp sattı! - Son Dakika
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