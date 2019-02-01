Tarihin En Büyük Sanal Bahis Operasyonu

İstanbul merkezli 40 ilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak 3.5 milyar TL haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli 40 ilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak 3.5 milyar TL haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 394 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 42 milyon TL, 94 bin dolar ve 133 bin euroya el konuldu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak 3.5 milyar TL'lik haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmada kozmetik, nakliye, gıda adı altında 72 paravan şirket kurulduğu ve bu şirketler aracılığıyla internet üzerinden futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edildi. Para trafiği içinde bulunan 849 kişi ve bu şirketlere ait 4 bin 345 banka hesabı üzerinde finansal analiz yapıldı. Yapılan incelemede 2 milyar 144 milyon 925 bin 905 TL, 9 milyon 366 bin 87 euro, 12 milyon 119 bin 244 dolar, 8 bin İsviçre frangı, 800 Kanada doları, 43 bin 847 İngiliz sterlini, 7 milyon 60 bin 855 Rus rublesi, 8 bin 127 gram altın şeklinde para trafiği gerçekleştiği belirlendi. Polisin aldığı önlemlerle 42 milyon 274 bin 766 TL, 94 bin 518 dolar ve 133 bin 395 euroya el konuldu. Bahis oynayan 455 kişi hakkında ise 8 bin 500 ve 35 bin TL arasında idari para cezası kesilmesi için ilgili mülki idare amirliklerine bilgi verildi. 72 paravan şirket üzerinden bahis oynattığı belirlenen 394 kişinin gözaltına alınmasına yönelik 40 ilde çalışma başlatıldı. 5 bin polisin katıldığı operasyonda şu ana kadar çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

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