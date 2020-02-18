Tarihin en çok para harcanan ikinci ara transfer dönemi - Son Dakika
Son Dakika Spor Tarihin en çok para harcanan ikinci ara transfer dönemi - Son Dakika Spor

Tarihin en çok para harcanan ikinci ara transfer dönemi

7 saat önce

FIFA, geçtiğimiz günlerde 2019-2020 sezonu ara transfer raporunu yayımladı.

Tarihin en çok para harcanan ikinci ara transfer dönemi, System.String[]

FIFA, geçtiğimiz günlerde 2019-2020 sezonu ara transfer raporunu yayımladı. Ocak ayında yapılan transferlerin sayısı bir önceki sezona göre düşse de harcanan para bir önceki sezona göre önemli bir miktarda arttı.

Hem 2016-2017 hem de 2017-2018 sezonlarının ara transfer dönemlerinde toplam 536 oyuncu yeni bir kulübe katılmıştı. Bu alanda ara transfer dönemine ait rekor ise 2018-2019 sezonuna ait. 2019’un ocak ayında tam 604 transfer gerçekleşmişti. Bu sezon ise bu sayıda az da olsa azalma yaşandı. Geçtiğimiz ocak ayında toplam 580 oyuncu yeni bir kulübe imza attı.

Ara transfer dönemlerindeki transfer harcaması rekoru ise 2017-2018 sezonuna ait. O sezon ara transfer döneminde -yukarıda belirtildiği üzere- 536 transfer yapılmıştı. Bu 536 transferin 162’si için bonservis bedeli ödenmişti. 162 oyuncu için ödenen bedel ise tam 1018,2 milyon dolar olmuştu.

Geçtiğimiz sezonki 604 transferin 171’i için bonservis ücreti ödenirken, ödenen toplam ücret 646 milyon dolar ile sınırlı kalmıştı. Bu sezon ise yapılan 580 transferin 149’una bonservis bedeli ödemesi yapıldı. 149 oyuncu için toplam 824,6 milyon dolar ödendi. Bu miktar, 2018’in Ocak ayından sonra ödenen tarihteki en yüksek toplam bedel.

Bu ocak ayı transfer döneminde en fazla oyuncu sirkülasyonu yaşanan ülkelere bakıldığında ise, beş büyük Avrupa ligine sahip ülkeler başı çekiyor. Lider 143 oyuncunun takımlara katıldığı, 157 oyuncunun ise takımlarından ayrıldığı İngiltere. Sonrasında sırasıyla İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya var. Bu beş büyük ligdeki transfer sayıları ve bonservis harcamaları ayrıntılarıyla şu şekilde:

Gelen transferlere harcanan ücret (milyon dolar)

Gelen transfer

Ülke

Giden transfer

Giden transferlerden elde edilen ücret (milyon dolar)

298,2

143

İngiltere

157

66,5

118,2

171

İspanya

115

87,8

206,1

105

Almanya

81

101,1

75,4

85

Fransa

91

36,8

126,7

76

İtalya

85

79,1

Almanya, İspanya, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:14 
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