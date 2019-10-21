Tarihin en eski incisi Abu Dabi'de sergilenmeye başlandı
24 dakika önce
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi emirliğinde yapılan kazılarda keşfedilen tarihin en eski doğal incisi, müzede sergilenmeye başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:21 Kaynak: DHA
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi emirliğinde yapılan kazılarda keşfedilen tarihin en eski doğal incisi, müzede sergilenmeye başlandı.
Abu Dabi yakınlarındaki Marawah Adası'nda devam etmekte olan arkeolojik kazılarda, 2017 yılında bulunan inci, yapılan karbon testleriyle milattan önce 5800 ile 5600 yıllarından kalma olduğu belirlendi. BAE Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Abu Dabi şehrinde Louvre Müzesi'nde sergilenmeye başlanan tarihin eski doğal incisi, yaklaşık 8 bin yıl yaşında ve Neolitik döneme ait.
Joker filminde başrolün dans ettiği merdivenler selfie akınına uğradı Avustralya'da gazeteler basın özgürlüğüne dikkat çekmek için sayfalarını kararttı Hong Kong lideri TOMA'lardan tazyikli su sıkılarak boyanan camiyi ziyaret edip özür diledi Hindistan'da skandal uygulama! Okulda kopyaya karton kutuyla önlem aldılar