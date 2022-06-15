(EDİRNE)Tarihin en eski mesleklerinden olan çömlekçilikte işsiz yok ama çırak yetişmiyor - Son Dakika
Üye Girişi

(EDİRNE)Tarihin en eski mesleklerinden olan çömlekçilikte işsiz yok ama çırak yetişmiyor

15.06.2022 09:42

(EDİRNE)Tarihin en eski mesleklerinden olan çömlekçilikte işsiz yok ama çırak yetişmiyorEDİRNE Tarihin en eski meslekleri arasında gösterilen ve günümüzde teknolojiye direnen çömlekçilik, çırak yetişmediği için yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

(EDİRNE)Tarihin en eski mesleklerinden olan çömlekçilikte işsiz yok ama çırak yetişmiyor

EDİRNE Tarihin en eski meslekleri arasında gösterilen ve günümüzde teknolojiye direnen çömlekçilik, çırak yetişmediği için yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Toprağa şekil veren çömlek ustası, çırak yetişmemesinden dert yandı.

Edirne'de düzenlenen Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali'nde, eserlerini vatandaşların beğenisine sunan çömlek ustası Selim Çolak, çömlek yapımı gerçekleştirip, vatandaşlara sanatı hakkında bilgiler verdi. Killi toprağı elleriyle yoğurup şekil veren başta çömlek olmak üzere vazo gibi el emeği ürünler üreten 60 yıllık çömlek ustası Selim Çolak, 10 yıl sonra bu mesleği yapacak usta bulunmayacağını belirterek, çırak yetişmemesinden dert yandı.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden atalarının asırlar önce yapmaya başladığı çömlekçilik mesleğini şimdi kendisinin sürdürdüğünü anlatan Çolak, çömlekçilik mesleğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.Çömlek ustası Çolak, çırak yetişmediği için el ile üretilen çömleklerin yerini fabrikalarda üretilen ürünlerin alacağını söyledi.

(EDİRNE)Tarihin en eski mesleklerinden olan çömlekçilikte işsiz yok ama çırak yetişmiyor
(EDİRNE)Tarihin en eski mesleklerinden olan çömlekçilikte işsiz yok ama çırak yetişmiyor
(EDİRNE)Tarihin en eski mesleklerinden olan çömlekçilikte işsiz yok ama çırak yetişmiyor
(EDİRNE)Tarihin en eski mesleklerinden olan çömlekçilikte işsiz yok ama çırak yetişmiyor
(EDİRNE)Tarihin en eski mesleklerinden olan çömlekçilikte işsiz yok ama çırak yetişmiyor
(EDİRNE)Tarihin en eski mesleklerinden olan çömlekçilikte işsiz yok ama çırak yetişmiyor
(EDİRNE)Tarihin en eski mesleklerinden olan çömlekçilikte işsiz yok ama çırak yetişmiyor
(EDİRNE)Tarihin en eski mesleklerinden olan çömlekçilikte işsiz yok ama çırak yetişmiyor
(EDİRNE)Tarihin en eski mesleklerinden olan çömlekçilikte işsiz yok ama çırak yetişmiyor
(EDİRNE)Tarihin en eski mesleklerinden olan çömlekçilikte işsiz yok ama çırak yetişmiyor
(EDİRNE)Tarihin en eski mesleklerinden olan çömlekçilikte işsiz yok ama çırak yetişmiyor
(EDİRNE)Tarihin en eski mesleklerinden olan çömlekçilikte işsiz yok ama çırak yetişmiyor

YORUMLAR
500
Tarihin en eski mesleğinde işsiz yok ama çırak yetişmiyor, 10 yıl sonra yok olacak Tarihin en eski mesleğinde işsiz yok ama çırak yetişmiyor, 10 yıl sonra yok olacak 15 yaşındaki hırsızı parmak izleri ele verdi 15 yaşındaki hırsızı parmak izleri ele verdi
Kaynak: İHA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (EDİRNE)Tarihin en eski mesleklerinden olan çömlekçilikte işsiz yok ama çırak yetişmiyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:05 Kutsal mekanda cinsel ilişkiye girip o anları kayda aldılar! Her yerde aranan çiftin üç yıl hapsi isteniyor
10:01 Küresel piyasaların gözü kulağı Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistlere göre 75 baz puanlık artış kesin
09:45 Bursa'da da ekmeğe zam geldi! Bugünden itibaren 4 TL'den satışa sunulacak
09:36 "Şevval Sam Yasak Elma dizisinden ayrıldı" iddialarına rol arkadaşı Eda Ece'den yalanlama
09:34 Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken hamle! "Türkiye Değişim Partisi-Zafer Partisi-Memleket Partisi ittifakı geliyor" paylaşımını beğendi
09:30 Rusya'nın Suriye büyükelçisinden Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonuna tepki: Pek akıllıca olmaz, gerilimi artırarak durumu istikrarsızlaştırır
08:53 14 Haziran'da Türkiye'de yayına giren Disney Plus'un lansmanında ünlülerden şıklık yarışı! Güzel oyuncuların kombinleri geceye damga vurdu
08:30 "Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatırım" diyen ambulans şoförü Bakan Koca ile bir araya geldi! Koca buluşmayı Twitter'dan duyurdu
08:18 Denizli'de haklarında kayıp ihbarı verilen 2 gencin tüfekle vurulmuş cansız bedeni su kuyusunda bulundu
08:10 Final yapmaya hazırlanan Survivor All Star'da yarışmaya son veda eden isim Çağan Atakan Arslan oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 10:14:44. #1.13#
SON DAKİKA: (EDİRNE)Tarihin en eski mesleklerinden olan çömlekçilikte işsiz yok ama çırak yetişmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement