Tarihin en sessiz Arefe günü yaşanıyor - Son Dakika

Tarihin en sessiz Arefe günü yaşanıyor

Bayram telaşıyla dolup taşan sokaklar Arefe gününde ilk kez bu kadar boş kaldı

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan bayram Arefesi yoğunluğu bu yıl yerini sessizliğe bıraktı

Boş kalan sokaklar havadan da görüntülendi

SAKARYA - Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı Arefesinde olan alış veriş yoğunluğu bu yıl korona virüs salgını nedeniyle yerini sessizliğe bırakırken Sakarya'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Tarihin en sessiz Arefe gününün yaşandığı sokaklar havadan da görüntülendi.

Ulusal pandemi olan korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya'da geçtiğimiz yıllarda yaşanan Ramazan Bayramı Arefesi yoğunluğu sokağa çıkma kısıtlama kararı ile yerini sessizliğe bırakırken Arefe gününde alış veriş yoğunluğunun yaşandığı Çark Caddesi, Dar Sokak, Atatürk Bulvarı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı gibi bölgeler boş kaldı. Adeta tarihin en sessiz Arefe gününün yaşandığı Sakarya'nın boş sokakları havadan da görüntülendi.

Vatandaşların sağlığı açısından ve salgının önlenmesi kapsamında alınan kararla vatandaşları mağdur etmemek adına market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor. Kısıtlama gününde evlerinde kalmak isteyen bazı vatandaşlar bayram alış verişlerini günler öncesinde yaparken bazı vatandaşların ise kısıtlama gününde belirtilen saatler arasında son alış verişlerini yaptığı da görüldü.

Öte yandan, kısıtlamanın olduğu Arefe gününde Sakarya genelinde bin 700 emniyet personeli denetimlerini sürdürürken, Ramazan Bayramında olacak kısıtlama günlerinde ise toplam 4 bin 800 polis görev alacak.