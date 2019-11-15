Son Dakika Haberleri: Tarihin en uzun uçuşu 19 saat 19 dakika sürdü
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Tarihin en uzun uçuşu 19 saat 19 dakika sürdü

6 saat önce

Avustralyalı havayolu şirketi Qantas'ın Londra'dan Sidney'e gerçekleştirdiği uçuş, 19 saat 19 dakika sürerek tarihteki "en uzun direkt uçuş" unvanına sahip oldu.

Tarihin en uzun uçuşu 19 saat 19 dakika sürdü, System.String[]

Avustralyalı havayolu şirketi Qantas'ın Londra'dan Sidney'e gerçekleştirdiği uçuş, 19 saat 19 dakika sürerek tarihteki "en uzun direkt uçuş" unvanına sahip oldu.


Avustralya Havayolları Qantas, tarihteki en uzun direkt uçuşu gerçekleştirdi. Londra'dan havalanan uçak, yakıt ikmali yapmadan İngiltere, Hollanda, Almanya, Polonya, Belarus, Rusya, Kazakistan, Çin, Filipinler, Endonezya ve Avustralya'nın da arasında bulunduğu 11 ülkenin hava sahasından geçerek 19 saat 19 dakika sonra Sidney'e ulaştı. Uçağın piste indikten sonra 1 saat 45 dakika daha uçmasını sağlayacak yakıtının bulunduğu belirtildi.


Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada "Yeni Boeing 787 Dreamliner, Londra'daki Heathrow Havaalanından ayrıldıktan 19 saat 19 dakika sonra yerel saatle 12.28'de Sidney'e indi" ifadeleri kullanıldı.


"İki kez güneşin doğuşunu gördük"


Tarihin en uzun uçuşunda yer alan Qantas Havayolları Genel Müdürü Alan Joyce, "İki kez gün doğumu gördük" dedi.


Qantas tarafından uzun mesafeli deneysel uçuşlar daha önce bir kez gerçekleştirilmişti.


Mürettebat üyeleri ve yolcuların sağlık durumunun incelendiği deneysel uçuşların ilki New York'tan Sidney'e Ekim ayında gerçekleştirilmiş ve 19 saat 16 dakika sürmüştü.


Avustralyalı havayolu şirketi, Aralık ayında New York'tan Sidney'e üçüncü bir uçuş daha yapmayı planlıyor.


Deneme uçuşlarına devam eden Qantas Havayolları, uçuş boyunca yolcuların ve mürettebatın uyku düzenlerini, içecek ve yiyecek tüketimini, aydınlatma ve fiziksel hareket imkanlarını test ediyor. - SİDNEY

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:40 Kaynak: İHA
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