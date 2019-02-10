Son Dakika Haberleri: Tarihin Gölgesindeki Yöresel Pazar

Tarihin Gölgesindeki Yöresel Pazar

50 dakika önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, kadın girişimcilerin, tarihi dokusuyla bilinen Yukarı Mahalle'nin canlanması amacıyla hazırladıkları proje ile hayata geçen Tarihi Mahalle Pazarı'nda bahardan kalma günler yaşanıyor.

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, kadın girişimcilerin, tarihi dokusuyla bilinen Yukarı Mahalle'nin canlanması amacıyla hazırladıkları proje ile hayata geçen Tarihi Mahalle Pazarı'nda bahardan kalma günler yaşanıyor.

Kadınların hem turizme hem aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla hazırladığı proje ile 2015'ten bu yana 80 küçük dükkanın yer aldığı "Tarihi Mahalle Pazarı"na yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen gün artıyor.

Projenin fikir sahibi Gülten Özdeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarihi Mahalle Pazarı'nda kadınların örnek bir projeye imza attığını söyledi.

2015 yılında Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ile Yukarı Mahalle'de yaşayan kadınların bölgeyi ayaklandırma adına elini taşın altına koyduğunu ifade eden Özdeş, şöyle konuştu:

"İsmimizin Tarihi Mahalle olmasıyla birlikte biz buraya yaşam alanı diyoruz. Çünkü burada bir pazar görüntüsü olmakla beraber çay, kahve içilebilecek yerler mevcut. Eski evlerin kullanılmayan bölümlerini kadınlarımızla birlikte hizmete açtık. Kadınların istihdamını sağlamak için bu yola girdik ve bu noktaya geldik."

"Bizi hiç yalnız bırakmadılar"

Yerli ve yabancı turistlerin yılın her döneminde pazardan geçtiğini kaydeden Özdeş, "Turist anlamında dışarıdan gelerek bizi tercih edenlere, özellikle de Akçakoca halkına çok teşekkür ediyorum. İnsanlar bizi hiç yalnız bırakmadılar. İlçe halkımız, dışarıdan hiçbir tur gelmese bile gelip bizi destekledi." şeklinde konuştu.

Özdeş, yaz ayları için yeni projeler hazırladıklarını da sözlerine ekleyerek tüm tarih sevenleri Tarihi Mahalle Pazarı'na davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:54 Kaynak: AA

Düzce, Akçakoca, Kültür Sanat
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