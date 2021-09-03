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Tarihin her sayfasında artık o var! Ronaldo, İrlanda'ya attığı gollerle Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi - Son Dakika

Tarihin her sayfasında artık o var! Ronaldo, İrlanda'ya attığı gollerle Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi

03.09.2021 11:53
Tarihin her sayfasında artık o var! Ronaldo, İrlanda'ya attığı gollerle Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi, System.String[]

İrlanda'ya yaptığı dubleyle ülkesi Portekiz'le 111 gole ulaşan Ronaldo, milli takımlar tarihinin en golcüsü oldu, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi. Ronaldo, "Rekor kıran birisi olarak tanınmak her zaman güzeldir. Şimdi sayıları daha da yükseltmeye çalışacağım" dedi.

Cristiano Ronaldo, İrlanda'ya attığı 2 golle Portekiz'e galibiyet getirdi. 36 yaşındaki futbolcu kaçırdı penaltıdan sonra daha da hırslandı ve 2-1 kazanılan maçta 2 golü de kendisi attı. Ronaldo böylece bir rekor daha kırdı. Milli takımlar tarihinin en golcü futbolcusu Ronaldo oldu, Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Tarihin her sayfasında artık o var! Ronaldo, İrlanda'ya attığı gollerle Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi

"DAHA DA ÇALIŞACAĞIM"

Futbolarena'da Ronaldo'nun rekorla ilgili ifadelerine yer verildi. Ronaldo, "Dünya rekoru kıran biri olarak tanınmak her zaman güzeldir. Şimdi sayıları daha da yükseltmeye çalışalım" diye konuştu.

Tarihin her sayfasında artık o var! Ronaldo, İrlanda'ya attığı gollerle Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
Tarihin her sayfasında artık o var! Ronaldo, İrlanda'ya attığı gollerle Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
Tarihin her sayfasında artık o var! Ronaldo, İrlanda'ya attığı gollerle Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi

Portekiz Milli Futbol Takımı, Cristiano Ronaldo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarihin her sayfasında artık o var! Ronaldo, İrlanda'ya attığı gollerle Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi - Son Dakika Spor


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