Tarihin içinde "kurtuluş" maratonu - Son Dakika

Tarihin içinde "kurtuluş" maratonu

11. Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, tarihi mekanlar Taşköprü, Ulu Cami, Büyüksaat, Küçüksaat, Eski Kız Lisesi, Sabancı Merkez Camii, tarihi Adana evleri güzergahında gerçekleştirildi

Sporcular koşarken aynı zamanda tarihte de zaman yolculuğu yapma imkanı buldu

ADANA - Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen tarihi "11. Adana Kurtuluş Yarı Maratonu" tarihi mekanlar Taşköprü, Ulu Cami, Büyüksaat, Küçüksaat, Eski Kız Lisesi, Sabancı Merkez Camii, tarihi Adana evleri güzergahında gerçekleştirildi.

Adana'nın 5 Ocak 1922 yılında düşman işgalinden kurtuluşu her yıl kentte bayram olarak kutlanıyor. Ancak 2011 yılında Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararla bayrama bir de maraton coşkusu eklendi. O yıldan bu yana kadar her yıl 5 Ocak kurtuluşun gününün ilk pazarı "Adana Kurtuluş Yarı Maratonu" yapılmaya başlandı. Bu yıl da düzenlenen 11. Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'na daha önce Türkiye ve dünyadan birçok sporcu katılırken, bu yıl yeni tip korona virüs nedeniyle katılım az oldu.

"Koşarken tarihte gezintiye çıkıyorsunuz"

Maraton güzergahı hazırlanırken de Adana'nın tarihinin tanıtımını amaçlandı. Bu nedenle genellikle Atatürk Parkı'nın önünden başlayan koşuda sırasıyla bütün tarihi mekanların önünden geçiliyor. Sporcular önce Adana'nın simge yeri olan Küçüksaat'ten geçiyor. Daha sonra Adana'nın tarihi evlerinin ve iş yerlerinin olduğu mekandan koşan sporcular tarihi Yağ Camii'ni görme imkanı buluyor. Sporcular daha sonra ise Seyhan ilçesi Ali Münif Caddesi'nde 1881 yılında Vali Ziya Paşa tarafından yapımına başlanan ve 1882 yılında Vali Abidinpaşa tarafından tamamlanan Büyüksaat'in yanında geçme imkanı buluyor.

"3500 yıllık tarihin üzerinde koşuyorlar"

Sporcular burayı geçtikten sonra ise Seyhan Nehri'nde Seyhan ve Yüreğir yakalarını birleştiren Taşköprü'den geçiyor. Dünyanın hala kullanılan en eski köprüsü olma özelliğini taşıyan köprünün 3500 yıl önce Roma döneminde yapıldığı biliniyor. Sporcular en eski tarihe gittikten sonra bu kez de Osman Devleti döneminde 1513 yılında Ramazanoğlu Halil Bey tarafından yapımına başlanan ve 1541 yılında Piri Mehmet Paşa tarafından bitirilen Ulu Cami yanından koşmaya devam ediyorlar.

Sporcular günümüz tarihine yakın olan eski kız lisesi, eski Adana Valiliği ve tarihi evleri de koşarken görme imkanı buldu. Sporcular en son olarak ise 1998 yılında ibadete açılan 28 bin 500 cemaat kapasitesiyle Balkanlar'ın ve Ortadoğu'nun en büyük camilerinden biri olan Sabancı Merkez Camii'ni geçerek yarışmayı Merkez Park'ta bitiriyorlar. Yarışmanın güzergahı sayesinde yurt dışı ve yurt içinden gelen sporcular Adana'nın tarihi ve turistik yerlerini görme imkanı buluyor. Hem tarihte yolculuk yapan sporcular hem de maratona katılmış oluyor.