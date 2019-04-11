Son Dakika Haberleri: Tarihin İlk Kara Delik Fotoğrafını Görmemizi Sağlayan Bilim İnsanı: Katie Bouman

Tarihin İlk Kara Delik Fotoğrafını Görmemizi Sağlayan Bilim İnsanı: Katie Bouman

1 saat önce

Tarihte ilk defa gerçek bir kara delik fotoğrafını görmemizi sağlayan Event Horizon Teleskobu'nun arkasındaki isim: Katie Bouman.

Tarihin İlk Kara Delik Fotoğrafını Görmemizi Sağlayan Bilim İnsanı: Katie Bouman, System.String[]
Kara delikler evrenin en büyük gizemleri arasında yer alıyor ve şimdiye kadar gördüğümüz kara delik görsellerinin aksine tahminleri değil gerçek bilgileri gösteriyor. Bu tarihi an, uzay bilimlerinde yeni bir dönemin ve yeni çalışmaların ufku olacak.




Bu tarihi anın arkasında pek çok bilim insanının emeği olsa da bilim insanı Katie Bouman'ın özel bir yeri var. Farklı teleskopların kullanıldığı projede kullanılan algoritmayı yazan araştırmacı, gezegenimizin çeşitli noktalarındaki sekiz radyo teleskobunu kullanarak kara deliğin keşfinde önemli rol oynadı.

Kara delik fotoğrafı yayınlandığından beri sosyal medyada yapılan Sauron'un Gözü şakaları ve Albert Einstein'in teorilerini destekleyip desteklemediği tartışmaları devam ediyor. Bu arada insanlar genç kadın araştırmacıyı da göz ardı etmiyorlar.

Katie Bouman, MIT'den mezun oldu. Daha öğrenciyken bile bilgisayar programları yazan genç araştırmacı, hem görüntüyü oluşturan ekibe destek verdi hem de görüntünün doğruluğunu teyit eden ekibi yönetti.




Sosyal medyada Event Horizon Teleskobu için kullandığı harddisklerle fotoğrafı bulunan Bouman, Apollo için yazdığı kodlarla poz veren ikonik Margaret Hamilton ile karşılaştırıldı. İnsanların Katie Bouman'ı bu denli övmesinin sebebi ise tarih boyunca kadın bilim insanlarının başarılarının göz ardı edilmiş olması.

Öte yandan Bouman henüz bir açıklama yapmasa da CNN'e verdiği röportajda "Bunu hiçbirimiz tek başına yapamazdı. Proje başarılı oldu çünkü farklı geçmişlere sahip pek çok kişi birlikte çalıştı." diyor.

Bouman, Facebook'ta fotoğrafı ilk gördüğündeki tepkisini de paylaştı. 2016 yılında bir TED konuşması yapan Bouman, "Bir kara deliğin fotoğrafı nasıl çekilir?" adlı konuşmasında uluslararası bir araştırmacı ekibi, Dünya boyunda bir teleskop ve hepsini bir araya getirecek bir algoritma gerektiğini söylemişti.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:08 
Teknoloji
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